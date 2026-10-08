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Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması

Bulls Portföy'den yapılan tasfiye açıklamasında, "TEFAS'a açık BPZ, BMU ve BOS fonlarımızın tasfiye süreçleri gerçekleştirilmiş, hak sahiplerine ait tutarlar hesaplarına eksiksiz olarak aktarılmıştır. Yatırımcılarımız bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması
Mustafa Fidan

Bulls Portföy, tasfiye sürecinde yatırımcıların herhangi bir hak kaybına uğramadığını belirterek, kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla şirketin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

BULLS PORTFÖY: "HAK SAHİPLERİNE AİT TUTARLAR HESAPLARINA EKSİKSİZ OLARAK AKTARILMIŞTIR"

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEFAS'a açık BPZ, BMU ve BOS fonlarımızın tasfiye süreçleri gerçekleştirilmiş, hak sahiplerine ait tutarlar hesaplarına eksiksiz olarak aktarılmıştır.

Yatırımcılarımız bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaşmıştır.

Bu vesileyle, yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamadığını ve şirketimizin kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bulls Portföy den tasfiye açıklaması 1

Bulls Portföy den tasfiye açıklaması 2

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