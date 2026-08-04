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En düşük emekli aylığı artmıştı! Fark ödemelerinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesinin ardından fark ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı.

En düşük emekli aylığı artmıştı! Fark ödemelerinin tarihi belli oldu
Devrim Karadağ

Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 TL’ye çıkarılmasının ardından oluşan fark tutarlarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

SGK tarafından yapılan açıklamada, emeklilerin aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Hak sahipleri, kendileri adına yatırılan tutarları emekli maaşlarını aldıkları banka hesaplarından çekebilecek.

"BANKA HESAPLARINA YATACAK"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

En düşük emekli aylığı artmıştı! Fark ödemelerinin tarihi belli oldu 1

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