Bunları yapmazsanız birikim yapmak hayal! Birikim yapmak için..

Yazlık satın alma hayalleri, çocukların okul masrafları, temel ihtiyaçlar için gerekli olan maddi durumlar, sağlık konusunda gerekli olan meblağlar ve daha fazlası... Yaşam boyunca ihtiyaçlar asla bitmez, bitmeyecek de. Bu yüzden birikim yapmaya şimdiden başlamakta fayda var. İşte kolay bir şekilde birikim yapmanın püf noktaları:

BİRİKİM YAPMAYA UFAK MİKTARLAR İLE BAŞLAYIN

Biriktirmeyi en az harcama yapmak kadar önemsemelisiniz.

Birçok uzman, birikimlerin harcamalardan daha evvel planlanması gerektiğini söylüyor.

Nasıl kısa yoldan çok param olur sorusunu sormak yerine nasıl uzun vadede iyi bir birikim yapabilirim sorusunu kendinize sormalısınız.

İş ile alakalı seminer ve eğitimlere katılın.

Emeklilik planınızı şimdiden yapmaya başlayın.

Gelirinizin üçte birini biriktirmek için plan yapın. Buna küçük birikimler yaparak ilk adımınızı atabilirsiniz.

Bankaların tasarruf hesapları hakkında araştırmalar yapın.

Borç yapılandırma işlemi ile borçlarınızı tek bir bankada bir araya getirebilirsiniz.

Giderlerinizi bir deftere not alın, bu da tasarruf konusunda size olumlu katkılar sağlayacaktır.