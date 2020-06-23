Bunları yapmazsanız birikim yapmak hayal! Birikim yapmak için..

Yazlık satın alma hayalleri, çocukların okul masrafları, temel ihtiyaçlar için gerekli olan maddi durumlar, sağlık konusunda gerekli olan meblağlar ve daha fazlası... Yaşam boyunca ihtiyaçlar asla bitmez, bitmeyecek de. Bu yüzden birikim yapmaya şimdiden başlamakta fayda var. İşte kolay bir şekilde birikim yapmanın püf noktaları:
Biriktirmeyi en az harcama yapmak kadar önemsemelisiniz.
Birçok uzman, birikimlerin harcamalardan daha evvel planlanması gerektiğini söylüyor.
Nasıl kısa yoldan çok param olur sorusunu sormak yerine nasıl uzun vadede iyi bir birikim yapabilirim sorusunu kendinize sormalısınız.
İş ile alakalı seminer ve eğitimlere katılın.
Emeklilik planınızı şimdiden yapmaya başlayın.
Gelirinizin üçte birini biriktirmek için plan yapın. Buna küçük birikimler yaparak ilk adımınızı atabilirsiniz.
Bankaların tasarruf hesapları hakkında araştırmalar yapın.
Borç yapılandırma işlemi ile borçlarınızı tek bir bankada bir araya getirebilirsiniz.
Giderlerinizi bir deftere not alın, bu da tasarruf konusunda size olumlu katkılar sağlayacaktır.
Her ay köşeye para koymaya başladınız, giderlerinizi de düzenli olarak not alıyorsunuz.
Şimdiki adımınız birikim yapmak için planlama yapmak olacak.
Sonraki ayda ne kadar bir meblağda harcama gerçekleştireceğinizi ve ne kadar parayı köşeye koyabileceğinizi planlayın.
Yatırım yapma konusunda son derece ciddiyseniz yapacağınız harcamaları her zaman göz önünde bulundurmaya çalışın.
Örneğin işinizi daha iyi yapmak için yeni bir bilgisayar satın almak iyi bir yatırımdır fakat zaten iyi bir bilgisayara sahipseniz bu ölü yatırım olur.
Aylık tasarruf planınıza birkaç ay kadar sadık kalırsanız kendinize ufak sürprizler yapın. Örneğin uzun zamandır gitmek istediğiniz bir kafeye gidin ve kahvenizi içerken keyifli zaman geçirin. Ya da uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşüp bir akşam yemeği yiyin.
Alışveriş sitelerinden uzak durmaya çalışın. Mümkünse alışveriş sitesi uygulamalarını telefonunuzdan kaldırın. Taksitle ödeme seçeneği herkese cazip geliyor, sanki sonra ödemeyecekmiş gibi hissediyorsunuz fakat büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Birikim yapmak istiyorsanız gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarmayı da göze almanız gerekir.
Gelirinizden daha az harcama gerçekleştirdiğinizde birikim yapmaya başladığınızı fark etmiş olursunuz.
Ben günlük alışkanlıklarımı kolay kolay bırakamam diyorsanız birikim yapma ihtimaliniz düşecektir.
Bazı şeylerden ufak ufak ödün vermelisiniz. Örneğin her gün dışarıda kahve içiyorsanız önce birkaç günde bir içmeye başlamalısınız, sonrasında da kahvenizi evde kendiniz yapmaya başlamalısınız.
Yaptığınız harcamaları bir kağıda yazın ve hangilerinden tamamen vazgeçilebileceğini netleştirin.
İşe giderken bir şişe su götürün. Bu şekilde su alışverişi yapmamış olursunuz. Bu bile sizi ufak bir masraftan kurtarır.
Dilerseniz güvendiğiniz bir bankaya giderek tasarruf hesabı ve acil giderler hesabı oluşturabilir, her ay birikiminize daha planlı bir şekilde devam edebilirsiniz.
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