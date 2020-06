Bunları yapmazsanız birikim yapmak hayal! Birikim yapmak için..

Biriktirmeyi en az harcama yapmak kadar önemsemelisiniz. Birçok uzman, birikimlerin harcamalardan daha evvel planlanması gerektiğini söylüyor. Nasıl kısa yoldan çok param olur sorusunu sormak yerine nasıl uzun vadede iyi bir birikim yapabilirim sorusunu kendinize sormalısınız. İş ile alakalı seminer ve eğitimlere katılın. Emeklilik planınızı şimdiden yapmaya başlayın. Gelirinizin üçte birini biriktirmek için plan yapın. Buna küçük birikimler yaparak ilk adımınızı atabilirsiniz. Bankaların tasarruf hesapları hakkında araştırmalar yapın. Borç yapılandırma işlemi ile borçlarınızı tek bir bankada bir araya getirebilirsiniz. Giderlerinizi bir deftere not alın, bu da tasarruf konusunda size olumlu katkılar sağlayacaktır.

BİRİKİMİNİZ ARTIŞ GÖSTERDİKÇE KENDİNİZE KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN

Her ay köşeye para koymaya başladınız, giderlerinizi de düzenli olarak not alıyorsunuz.

Şimdiki adımınız birikim yapmak için planlama yapmak olacak.

Sonraki ayda ne kadar bir meblağda harcama gerçekleştireceğinizi ve ne kadar parayı köşeye koyabileceğinizi planlayın.

Yatırım yapma konusunda son derece ciddiyseniz yapacağınız harcamaları her zaman göz önünde bulundurmaya çalışın.

Örneğin işinizi daha iyi yapmak için yeni bir bilgisayar satın almak iyi bir yatırımdır fakat zaten iyi bir bilgisayara sahipseniz bu ölü yatırım olur.

Aylık tasarruf planınıza birkaç ay kadar sadık kalırsanız kendinize ufak sürprizler yapın. Örneğin uzun zamandır gitmek istediğiniz bir kafeye gidin ve kahvenizi içerken keyifli zaman geçirin. Ya da uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşüp bir akşam yemeği yiyin.

Alışveriş sitelerinden uzak durmaya çalışın. Mümkünse alışveriş sitesi uygulamalarını telefonunuzdan kaldırın. Taksitle ödeme seçeneği herkese cazip geliyor, sanki sonra ödemeyecekmiş gibi hissediyorsunuz fakat büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Birikim yapmak istiyorsanız gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarmayı da göze almanız gerekir.