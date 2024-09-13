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Bunu es geçmeyin: Erken yaştan emeklilik mümkün... SGK Uzmanı açıkladı! Kadınlar 46 erkekler 48 yaşında emekli olabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 15:21
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Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar için SGK Uzmanı Özgür Erdursun, detayları paylaştı. Erdursun, kadınların 46 yaşında erkeklerinde 48 yaşında emekli olabileceğini ileri sürdü. Peki Erdursun'un bu iddiası kimler için geçerli? İşte detaylar...

Bunu es geçmeyin: Erken yaştan emeklilik mümkün... SGK Uzmanı açıkladı! Kadınlar 46 erkekler 48 yaşında emekli olabilir

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik yasasıyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya üzerinden açıkladı. Erdursun, yasa ile ilgili şu detayları verdi:

"Kademeli emeklilik yasası çıkabilir, fakat şu anda hükümetin gündeminde bu konu bulunmuyor. Ancak, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bu konunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle 2028 seçim döneminde bu konunun daha fazla konuşulacağını öngörüyorum"

“8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan bir kadın, mevcut yaş şartlarının çok daha altında emekli olabilecek"

"Örneğin, kadınlar 58 yaşında değil, 46 yaşında; erkekler ise 60 yaşında değil, 48 yaşında emekli olabilecek. Kademeli sistemin, 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaş olarak ilerleyeceği düşünülebilir”

Özgür Erdursun’un açıklamaları, emeklilik yaşında sorun yaşayanlar için yeni bir umut oldu. Yeni düzenlemenin, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların senelerdir süren beklentilerine son verme potansiyeline sahip olduğu ve ekonomik ile sosyal faydalar sağlayabileceği aktarılıyor.

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emeklilik kademeli emeklilik
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