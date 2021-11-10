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Bunu yapan 2 yıl erken erken emekli oluyor! Kurallar değişti

10.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatının son zamanlarına yaklaşanlar emeklilik hesaplaması yaparken, 2 yıl erken emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? Prim borçlarını ihya ederek, hesapladığınız vakitten daha erken emekli olabilirsiniz.

Bunu yapan 2 yıl erken erken emekli oluyor! Kurallar değişti

Emeklilik hesaplaması, için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş kıstaslar bulunmaktadır. Bunların başında sigorta başlangıç yılı, doğum tarihi ve ödenen primler geliyor. Yaptığını emeklilik hesaplamasından 2 yıl daha erken emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte erken emekli olmak için atılması gereken adımlar…

YAŞI DOLDURDUYSANIZ, EKSİK PRİMLER İÇİN ÇEŞİTLİ İMKANLAR VAR

Emeklilik yaşı gelen pek çok kişi eksik primleri nedeniyle bir türlü emekli olamıyor. Ancak yasal düzenlemeler, sigortalının çalışmaya çeşitli nedenlerle ara verdiği zamanlardaki primlerini sonradan ödeyerek emeklilik tarihini öne çekmesine imkan sağlıyor. Bunlara örnek olarak kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması verilebilir. Kadınlar çocuk sayısına bağlı olarak 6 yıla kadar primlerini ihya edebilir. Erkeklerde de askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

PRİMLERİ TAMAMLAMAK İSTEYENLER NASIL BORÇLANILIR?

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması için de günlük tutar 2021 yılı için 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir kadın sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.

YURTDIŞI BORÇLANMASI NEDİR?

Yurtdışında çalışanlar için yurtdışı borçlanması ile Türkiye'de emeklilik hakkı elde etmek çok önemli. Bu sayede yurtdışındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'ye dönüş yapanlara emekli aylığı bağlanabiliyor. Yurtdışı borçlanması yapabilmek için öncelikle Türk vatandaşı olmak gerekir. Türk vatandaşı olup da izinle vatandaşlığı kaybedenler, yani mavi kartlılar da yurtdışı borçlanması yapabilir.

Bazı ülkelerin çifte vatandaşlığı kabul etmemeleri nedeniyle bu ülkelerde çalışmak veya iş kurmak için Türk vatandaşlığından izinle çıkmak durumunda kalan mavi kartlıların da yurtdışı borçlanması hakkı var.

  • Yurtdışında çalışılan sürelerin her birinin arasında veya sonunda bir yıla kadarki işsizlik süreleri, (çalışılmış sürelerin arasındaki ve sonundaki işsiz kalınan süreler)

  • Ev kadını olarak geçirilen sürelerdir. Borçlanılabilecek bütün sürelerin 18 yaşından sonra geçirilmiş olması şarttır. Yurtdışı borçlanması için ödeme tutarı 2021 yılında günlük 53.67 TL'dir. Borçlanmalar da eski adıyla Bağ - Kur yeni adıyla 4/b'li olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede bir yıllık borçlanma yapacak kişinin 19 bin 318 TL ödeme yapması gerekiyor.

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