Bunu yapan çalışandan maaş kesintisi: 30 dakika için 1500 TL

Bir iş yerinin çalışanlarla ilgili aldığı karar gündem oldu. İş yerinin kararına göre mesai saatlerinde telefonuyla ilgilenenlerin maaşından kesinti yapılacak. Konuyla ilgili tepkiler gelirken detaylar belli oldu.

TELEFONLA UĞRAŞAN ÇALIŞANDAN MAAŞ KESİNTİSİ

TGRT Haber'de yer alan habere göre; mesai saatleri içinde telefonuyla ilgilenen çalışanlarla ilgili bir iş yeri çalışanlarına mail attı. O mailde iş esnasında telefonla uğraşan çalışandan maaş kesintisi yapılacağının yazdığı aktarıldı.

Haberde mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri "İyi demiş. Emek hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani bu da" derken bir başkası ise "Doğru değil bence. Evine götürecek ekmeği kalmaz" ifadelerini kullandı. "Öyle bir yerde çalışabilir miydiniz?" diye sorulan bir vatandaş ise "Ben çalışamazdım çünkü telefona çok ilgileniyorum" dedi.

Avukat Narman Feyzioğlu ise "Hani sözleşmede öyle bir şey varsa yapabilir. Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir, hani feshedebilir" dedi.

HER 10 DAKİKA İÇİN 500 TL

O iş yerinin maaşı 50 bin TL olan çalışandan her 10 dakika boyunca telefon kullanmasıyla ilgili 500 TL maaşından keseceği, eğer kullanım 30 dakikaya çıkarsa kesintinin 1500 TL olacağı aktarıldı. İşte bu kararın vatandaşlar arasında iki ayrı görüş oluşturduğu belirtildi.

Bir vatandaş "500 lira keseceğine işine son verir. İşlerini bir yaptıktan sonra benim için bir sakıncası yok." derken bir başkası da "İhtiyacım olduğu zaman ilgileniyorum" dedi. Bir başka vatandaşın yorumu ise "10 dakika bir telefonla çalışıyorsan yani zaten çalışmıyorsundur. Hakka giriyorsun" oldu.

Bir başkası "Pratikte çok uygulan bir şey değil" derken bir vatandaş ise "Sosyal medya kullanılmaması için, sitelere girilmemesi için birtakım ayarlar yapıyoruz. Yani yaptığımız gibi önlem alsınlar. Bu daha basit" değerlendirmesinde bulundu.