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Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

23.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağı yarışmasının ayrıntılarını açıkladı. Musk, projenin biraz zaman alacağını belirtti.

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

"Şu anda yalnızca bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1'lik felaket riskini bile niye alalım, bu çılgınlık" diyen Musk, Ocak ayında ilan ettiği yarışmanın ayrıntılarını dün 'Dünya Günü'nde kamuoyuyla paylaştı.

Organizatörlerin 'tarihteki en büyük teşvik ödülü' dedikleri yarışma ise, 2025 Dünya Günü'ne kadar dört yıl sürecek.

Bilim insanları, karbon giderme teknolojisinin 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefi için çok önemli bir rol oynayacağı görüşünde.

Konuyla ilgili XPRIZE Vakfı'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Peter Diamandis ile YouTube yayınında konuşan Musk, "Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu bir medeniyet olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, karbon yakalama teknolojisine dair girişimler destek bulsa da, mevcut teknoloji henüz ticari olarak uygulanabilir değil. Her yıl yaklaşık 50 milyar ton karbondioksite eşdeğer sera gazı salan bir dünyada karbonu ortadan kaldırmak metrik ton başına 300 dolardan fazlaya mal olabilir. Bazı tahminlere göre, 2050 yılına kadar yakalanması gereken karbon ise 10 milyar ton hacminde.

'BİRAZ ZAMAN ALACAK'

"Bunun doğru çözümün ve özellikle en iyi ekonomik yolun ne olduğunu bulmanın biraz zaman alacak şeylerden biri olduğunu düşünüyorum" diyen Musk'ın 100 milyon dolarluk 'XPRIZE Carbon Removal' ödülü ise, yıllık olarak atmosferden bin ton çıkarmak için uygun bir çözüm bulmayı hedefliyor.

Karbonu en az 100 yıl tutacak bir planı olması gerektiği öğrenilen yarışmada, organizatörler Mayıs ayı ortasına kadar bu ve benzeri yönergeleri kurallara dönüştüreceklerini açıkladı.

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Öte yandan, Silikon Vadisi'nde karbon yakalama konusunda rekabet edecek çok sayıda şirketin olduğu da biliniyor. PitchBook'a göre, risk sermayesi destekli karbon giderme şirketleri geçen yıl 336,5 milyon dolar yatırım topladı.

Pazartesi günü ise, XPRIZE, elektrik santrallerinden beton emisyonlara dönüşecek teknolojiler geliştiren iki şirketin 20 milyon dolarlık ayrı bir ödül kazandığını açıkladı. Bunlardan biri, Kanada merkezli ve Bill Gates, Amazon.com Inc (AMZN.O) ve diğerleri tarafından ayrı fonlarla desteklenen CarbonCure Technologies.

Birleşmiş Milletler, gezegenin ısınmasındaki artışı sınırlamak ve yıkıcı iklim etkilerinden kaçınmak için karbon giderme teknolojisine ihtiyaç olduğunu açıklasa da, bazı çevreciler karbon giderimine odaklanmanın fosil yakıtların kullanımını sona erdirme konusundaki 'kararlılık eksikliğini yansıttığını' iddia ettiler.

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