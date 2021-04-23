Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

"Şu anda yalnızca bir tane gezegenimiz var. Yüzde 1'lik felaket riskini bile niye alalım, bu çılgınlık" diyen Musk, Ocak ayında ilan ettiği yarışmanın ayrıntılarını dün 'Dünya Günü'nde kamuoyuyla paylaştı.

Organizatörlerin 'tarihteki en büyük teşvik ödülü' dedikleri yarışma ise, 2025 Dünya Günü'ne kadar dört yıl sürecek.

Bilim insanları, karbon giderme teknolojisinin 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefi için çok önemli bir rol oynayacağı görüşünde.

Konuyla ilgili XPRIZE Vakfı'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Peter Diamandis ile YouTube yayınında konuşan Musk, "Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu bir medeniyet olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, karbon yakalama teknolojisine dair girişimler destek bulsa da, mevcut teknoloji henüz ticari olarak uygulanabilir değil. Her yıl yaklaşık 50 milyar ton karbondioksite eşdeğer sera gazı salan bir dünyada karbonu ortadan kaldırmak metrik ton başına 300 dolardan fazlaya mal olabilir. Bazı tahminlere göre, 2050 yılına kadar yakalanması gereken karbon ise 10 milyar ton hacminde.