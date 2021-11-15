Bunu yapanın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmez...

Emekli maaş hesaplaması yapılırken bağlı bulunulan sigorta koluna, sigorta başlangıç süresi, yatırılan prime, dilekçe tarihine bakılmaktadır. Maaşını artırmak isteyenlerin SSK ve Bağ-Kur’lu olmaları fark etmeksizin aşağıda sayacaklarımızı yerine getirmesi çok çok önemli. İşte emekli maaşını artırmanın yolları…

EMEKLİ AYLIĞINI YÜKSELTEMENİN EN KOLAY YOLU NEDİR?

Emeklilikte bağlı bulunan sigorta kolu, maaşta son derece etkili. Son 7 yıl içinde hangi sigorta koluna bağlıysanız, oradan emekli olursunuz. Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama oranı sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.

UZUN YILLAR ÇALIŞMAK EMEKLİLİĞİ ARTIRIR MI?

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

HANGİ SİGORTA KOLUNDAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI?

İmkânı olanlar isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur yerine SSK seçeneğine yönelmeli. 2008 öncesi sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi yıla bakılıyor. Son yedi yıl iki kuruma bağlı çalışanlar 3.5 yılı aşan hizmetin bulunduğu kurumdan emekli olur. SSK'dan emekli olmak isteyenlerin son 3.5 yılı bu sigorta kolunda geçirmesi gerekiyor. Bu da daha erken ve yüksek aylık imkânı veriyor.

EMEKLİ AYLIĞI ORANI NASIL HESAPLANIR?

Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır. Kurumca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.



