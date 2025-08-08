Bunun da sahtesi patlak verdi! İlanlardaki fiyatlar hayret ettiriyor: "Sınavsız, 12 günde teslim"

Sahte e-imzalar, sahte diplomalar, sahte ehliyetler... Türkiye'yi sarsan skandalların sonuncusu internette kol gezen sahte ehliyet dolandırıcılığı. Sınavsız ehliyet alınamayacağı her fırsatta vurgulanıyor ancak sahtekarlar internet üzerinden ehliyet pazarlığı yapmayı bırakmıyor.

"SINAVSIZ, 12 GÜN İÇİNDE TESLİM"

NTV'de yer alan habere göre; dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isim ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar oluşturuyor. İlanlarda "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın." denildiği görüldü.

Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

SAHTE EHLİYET FİYATLARI HAYRET ETTİRİYOR

E-Devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi.

Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır