Bunun da sahtesi patlak verdi! İlanlardaki fiyatlar hayret ettiriyor: "Sınavsız, 12 günde teslim"

Sahte diplomalar kadar sahte ehliyetler de gündeme damga vurdu. Dolandırıcılar "e-Devlet onaylı, sınavsız" diye reklam yapıp sahte ehliyetleri para karşılığı veriyor. Sosyal medyayı adeta esir alan ilanlara göre sınava girmeden ehliyet almanın bedeli hayret ettiriyor!

Sahte e-imzalar, sahte diplomalar, sahte ehliyetler... Türkiye'yi sarsan skandalların sonuncusu internette kol gezen sahte ehliyet dolandırıcılığı. Sınavsız ehliyet alınamayacağı her fırsatta vurgulanıyor ancak sahtekarlar internet üzerinden ehliyet pazarlığı yapmayı bırakmıyor.

"SINAVSIZ, 12 GÜN İÇİNDE TESLİM"

NTV'de yer alan habere göre; dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isim ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar oluşturuyor. İlanlarda "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın." denildiği görüldü.

Bunun da sahtesi patlak verdi! İlanlardaki fiyatlar hayret ettiriyor: "Sınavsız, 12 günde teslim" 1

Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.

Bunun da sahtesi patlak verdi! İlanlardaki fiyatlar hayret ettiriyor: "Sınavsız, 12 günde teslim" 2

SAHTE EHLİYET FİYATLARI HAYRET ETTİRİYOR

E-Devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi.

Bunun da sahtesi patlak verdi! İlanlardaki fiyatlar hayret ettiriyor: "Sınavsız, 12 günde teslim" 3

Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
e-devlet Ehliyet sürücü kursu Sahte diploma
Bunun da sahtesi patlak verdi!

Bunun da sahtesi patlak verdi!

