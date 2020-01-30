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Burkay: “Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği’nin (RUMELİSİAD) konuğu oldu.

Burkay: “Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği’nin (RUMELİSİAD) konuğu oldu. Başkan Burkay, Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren şehrinin Bursa olduğunu belirterek, “İş dünyamızın dış ticaret odaklı büyümesine yönelik hamlelerimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.
BTSO Başkanı Burkay, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri ile birlikte RUMELİSİAD’ın konuğu oldu. RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Burkay, BTSO’nun şehir ekonomisine kazandırdığı projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Artık dünyada ülkelerin yerine bölgelerin ve şehirlerin yarıştığı yeni eko sistemde ortak akılla belirledikleri stratejiler ve hayata geçirdikleri projelerle Bursa ekonomisine değer kattıklarını dile getiren Başkan Burkay, ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri UR-GE, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Türk Ticaret Merkezi gibi örnek projeler sayesinde Bursa’nın 15 milyar dolarlık ihracat rakamını aştığını vurguladı. İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttükleri UR-GE ve HİSER projelerinin de 30’a yükseldiğini ve binin üzerinde firmanın bu projelerden faydalandığını kaydetti. Burkay, Bursa’nın üretim zenginliğini oluşturan tüm alanlarda firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.
Bursa’nın Türkiye’nin en çok Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip şehirlerden birisi olduğunu belirten Başkan Burkay, Bursa’da hâli hazırda 160’a yakın Ar-Ge ve tasarım merkezinin faaliyette olduğunu vurguladı. Türkiye’nin en yüksek dış ticaret fazlası veren şehrin Bursa olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’da sektörleri dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturduklarını vurguladı. Başkan Burkay, “2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirilirken, bu heyetlerin 8’ini odamızın organizasyonunda Bursa’da firmalarımızla buluşturduk. BUTEKOM’da nano teknoloji, tekstil ve kompozit alanındaki mükemmeliyet merkezlerimizle yine ilklere imza atarken, MESYEB, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi projelerimizle de insan kaynağımızın niteliğini geliştiriyoruz” dedi.
Başkan Burkay, mega endüstri bölgelerinin öncüsü TEKNOSAB ile ülkemizin sanayi dönüşümünün en güçlü adımlarını atarken, Model Fabrika ile firmaların dijital üretime geçişlerine rehberlik etmeyi sürdürdüklerini kaydetti. İbrahim Burkay, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi GUHEM’i de 23 Nisanda açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Burkay: “Bursa, en yüksek dış ticaret fazlası veren kent kimliğini koruyor”

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