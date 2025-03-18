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Burkina Faso'nun para birimi nedir? Burkina Faso'nun para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:23
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Denize kıyısı bulunmayan kara ülkelerinden biri olan Burkina Faso, tarihte Fransa’nın sömürgesi altındaydı. Ülke 1960 senesinde Yukarı Volta adıyla bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık ilanının ardından ülkede siyasi çalkalanmalar ve ihtilaller meydana geldi. 1983 yılında Thomas Sankara'nın başı çekmesi ile devrim gerçekleşti ve ülke ismi Burkina Faso olarak değiştirdi. Peki geçmişinden kısaca bahsettiğimiz Burkina Faso'nun para birimi nedir?

Burkina Faso'nun para birimi nedir? Burkina Faso'nun para biriminin kodu ve sembolü

Burkina Faso ülkesinin başkenti Vagadugu şehri olarak bilinir. Ülke içerisinde 13 ayrı yapıya bölünmüş bir yönetim şekli mevcuttur. Yönetimler 45 şehir, 350 ilçe biçiminde tanımlanmaktadır. Ülkenin şehirleri, ilçeleri ve belediyeleri kendilerini yönetme hakkına sahiptir. Ülkenin anayasasında resmi dil olarak Fransızca geçer. Ama ülke içerisinde Fransızca haricinde konuşulan diller arasında Dioula, Fulfulde ve Moore gibi yerel diller bulunur. Bunlar arasında olan Dioula, bilhassa batı bölgesinde ve yürüyen ticari sistemde en yaygın olan dildir.

Burkina Faso'nun para birimi nedir?

Burkina Faso hakkında merak edilen konulardan biri de hangi para birimini kullandığıdır. Ülkede geçerli olan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangı'dır. Bu para birimi Burkina Faso başta olmak üzere Benin, Fildişi Sahili, Senegal ve Togo gibi diğer Afrika ülkeleri tarafından da resmi para olarak tanınmıştır. Batı Afrika frangının uluslararası finans piyasalarındaki kısaltması XOF olarak kullanılmaktadır. Batı Afrika CFA Frangı Fransız Hazinesi tarafından yönetildiğinden dolayı değeri Euro'ya sabitlenmiştir. Buna göre 1 Euro = 655 CFA Frangı olarak bilinmektedir. Batı Afrika frangi 100 birimden oluşur. Burkina Faso para biriminin madeni paraları; 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 biçiminde, banknotları ise; 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 şeklinde dolaşımdadır.

Ülkede 2010 yıllarının sonuna doğru Batı Afrika'da Eco isminde anılan yeni bir para biriminin kabul edilmesi konuşuldu. Buradaki esas neden Batı Afrika para biriminin Fransa’nın kontrolü altından çıkmasıydı. Zira ülke para biriminin Fransa'ya bağımlı olması hakkında çeşitli tartışmalar yürütülmektedir.

Burkina Faso'da tarım sektörü ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülke topraklarının büyük bir kısmı ekili tarım alanıdır. Ancak tarım üretiminin istikrarsızlığı sorunu baş göstermektedir. Bunun sebepleri arasında ise bitki hastalıkları ve yetersiz teknoloji gibi faktörler yer alır. Ayrıca ülkede keçi, koyun, tavuk, sığır gibi yetiştirilen birçok hayvan da mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso para
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