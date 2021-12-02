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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

02.12.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ’3600 ek gösterge’ düzenlemesinin tüm kamuyu kapsamasını talep etti. Yazgan, ücretleri düşük kamu görevlilerinin ücretlerinin artırılmasını isteyerek, "Aksi takdirde sadece birkaç meslek grubu için ilave artış yapılması kamuda çalışma barışını bozacak, moral ve motivasyonu olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

3600 ek göstergenin 6. Toplu Dönem Toplu Sözleşme’de elde edilmiş nitelikli kazanımlardan olduğunu belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuoyunda düzenlemeden sadece belirli meslek gruplarının faydalanacağı, diğer meslek gruplarının faydalanamayacağı haberleri yer aldığını söyledi.

"TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI"

Bu durumun kamu görevlilerini endişeye sevk ettiğini söyleyen Yazgan, "Bazı meslek gruplarının 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanması, diğer kamu görevlilerinin faydalanamaması kamuda adalet ve hakkaniyete zarar verecektir. Bizler Büro Memur-Sen olarak ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu görevlilerimizi kapsamasını ve hükümetin tüm kamu görevlilerine adaletli davranmasını talep ediyoruz. Örneğin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kamu görevlilerinin ek göstergeleri bulunmamakta olup, bu şekilde çalışan kamu görevlileri de ek gösterge kapsamına alınmalıdır.

"SON DÜZENLEME 1995'TE YAPILDI"

Ek göstergelerle ilgili genel bir düzenleme en son 1995 yılında yapılmıştır. O tarihten bugüne ülke ekonomisinde birçok değişiklik görülmüştür. Dolayısı ile tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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"KAMUDA ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUR"

Ekonomik koşullardan kaynaklanan kayıpların telafisi için öncelikle ücretleri düşük kamu görevlilerinin ücretlerinin artırılmasını isteyen Yusuf Yazgan, "Aksi takdirde sadece birkaç meslek grubu için ilave artış yapılması kamuda çalışma barışını bozacak, moral ve motivasyonu olumsuz etkileyecektir. Gerçek şu ki ekonomik dalgalanmaların en fazla etkilediği düşük maaşlı tüm meslek gruplarının durumu dikkate alınarak, kamu görevlilerinin tamamını kucaklayıcı ve tatmin edici miktarda seyyanen zam verilmelidir. Kamu görevlilerinin vergi oranı sabitlenmelidir. Kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödemeler yapılmalıdır” diye konuştu. (İHA)

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