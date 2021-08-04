Büro Memur-Sen’in teklifleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müzakere edildi

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen tarafından hazırlanan Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu teklifleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Halil Küçükdevlet, Hüseyin Yüksel, Abdullah Koyuncu, Sendika Mevzuat ve ARGE birimleri katıldı. Kamu Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da görüşmelere katılarak, görüşmelerin seyri hakkında bilgi alarak görüş ve önerilerini sundu.

"TEKLİFLERİMİZİ MASAYA SUNDUK"

Toplantıda Büro Memur-Sen’in tekliflerini ve gerekçelerini aktaran Genel Başkan Yusuf Yazgan, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlileri için hayırlı ve verimli geçmesini diledi.

Genel Yetkili Sendika olarak Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yaklaşık 300 bin kamu görevlisini temsil ettiklerini belirten Genel Başkan Yazgan, “Kamunun çalışma yaşamındaki omurgası olan Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu kamu görevlilerinin yükünü hafifletmek, hukukunu savunmak, mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme sağlamak için buradayız. Hizmet kolumuza ait tekliflerimizi masaya sunduk. Kamu görevlilerimizin daha müreffeh çalışma koşullarına sahip olması için elimizden geleni yapacağız. Kamu görevlilerinin refahı için tekliflerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz. Tekliflerimizi kazanıma dönüştürmek için dik durarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA



