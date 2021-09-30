Burs arayanlar için kritik gün! Hangi kurum, öğrencilere ne kadar burs veriyor?

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti. Bu dönem ise tedbirler alınarak yüz yüze eğitime tekrar dönüldü. Şehir değiştirmek zorunda kalan pek çok öğrenci ise maddi geçim sıkıntısı yaşadığından burs veren kurumlara başvurarak ailesine bir nebze de olsun katkıda bulunmak istiyor. Sizler için hangi kurumun öğrenciye ne kadar burs verdiği ve şartları araştırdık. İşte öğrencilere burs veren kurumlar…

BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

Maddi güçlükler çeken öğrencilerin eğitim hayatları boyunca alabilecekleri burslar bulunuyor. Geri ödemesiz burslar 9-10 ay süreyle nakdi destek sağlıyor. Bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor. Bazı burslar sona ererken bazıları bir süre daha devam edecek. İşte o liste...

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

ANADOLU VAKFI

Burs almak isteyen üniversite öğrencileri için son gün bugün. Öğrenciler www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz. Yurt başvuruları 16 Eylül’de sona erdi. Diğer burslar için 6 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Mühendislik, tıp ve hukuk fakültesinde okuyan, YKS’de ilk 15 binlik dilim içinde yer almış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere aylık 1.525 TL Üstün Başarı Bursu veriliyor. Ayrıca lisans bölümlerine yerleşmiş, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine de aylık 550 TL burs verilecek. E-Bursum üzerinden online olarak yapılacak burs başvuruları, 15 Ekim’de sona eriyor.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

Maddi desteğe ihtiyacı olan devlet üniversitesi öğrencilerine, 320 TL burs verilecek. Derneğin sitesinden online yapılacak burs başvuruları, 1 Ekim’de sona eriyor.

ELGİNKAN VAKFI

İstanbul, ODTÜ, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Ege ve Celal Bayar üniversitelerinde okuyan başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler bursa başvurabiliyor. Burs başvuruları üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. Burs için son başvuru tarihi bugün.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA GELİŞTİRME VAKFI

Üniversitenin tüm sınıf düzeyindeki lisans öğrencilerine öğrenim bursu veriliyor.

GÜBRETAŞ

Ziraat fakültesinde lisans eğitimi gören ve ailesi çiftçi olan öğrencilere burs veriliyor. Lisans öğrencisi bursiyerlere 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacak. Burs başvurusu 4-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSOV)

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Burs programı kapsamında aylık 600 TL destek sağlanacak. Bugün başvurular sona erecek.

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI (KADEM)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine burs veriliyor. Başka yerden burs almak başvuru için engel teşkil etmiyor. Erkek öğrenciler de bursa başvurabiliyor. Dokuz ay süreyle aylık 1000 TL verilecek olan burslar için bugün başvuru sona eriyor.

RÖNESANS EĞİTİM VAKFI

Devlet üniversitesinde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere burs veriliyor. 9 ay süreyle verilen burstan yararlanmak için mutlaka başvurun.

LİMAK VAKFI TMK (TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI)

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi üniversite programı; üniversitelerin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere açık. Aylık 750 TL bursla birlikte, öğrencilere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı da sunuluyor. Burs başvuruları 10 Ekim’de sona erecek.

SABANCI VAKFI

Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversiteleri lisans öğrencilerine burs veriliyor. Dokuz ay süreyle verilecek olan bursun tutarı 900 TL. Burslar için son başvuru tarihi 22 Ekim.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Vakıf, başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken, İstanbul’daki devlet üniversitelerinden birini kazanmış veya okumakta olan öğrencilere burs veriyor. YEKÜV bursu almak isteyenler, 5-6 Ekim tarihlerinde yekuv.org web adresinden online başvuru yapabiliyor.



