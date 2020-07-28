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Burs ve krediler yattı mı? Bayramdan önce kredi ve burslar yatacak mı? Açıklama geldi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Pek çok ödemenin Kurban Bayramı öncesine çekildiği günlerde öğrenciler de bayramdan önce kredi ve burslar yatacak mı sorusuna yanıt arıyordu. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan açıklama geldi! Peki, burs ve krediler yattı mı? İşte detaylar…

Burs ve krediler yattı mı? Bayramdan önce kredi ve burslar yatacak mı? Açıklama geldi!

Kurban Bayramı öncesinde çok sayıda ödemenin bayram öncesine çekildiği bu günlerde yükseköğrenim öğrencileri de Ağustos bursu ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyordu. Bayramdan önce kredi ve burslar yatacak mı sorusuna yanıt olacak açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’dan geldi. Peki, burs ve krediler yattı mı? Burs ve krediler erken mi yattı? İşte tüm detaylar...

Bayramdan önce burslar yatacak mı?

Çok sayıda yükseköğrenim öğrencisi, burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı sorusuna cevap arıyordu. Bayram öncesi nakit ihtiyaçları için aldıkları burs ve kredileri kullanacak öğrenciler Ağustos kyk ne zaman yatacak konusunu araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve krediler ne zaman yatacak KYK konusunda açıklama yaptı. Açıklamaya göre ödemeler bugün itibariyle başladı. Tüm öğrenci hesaplarına burslar yattı mı? Krediler yattı mı?

Burs ve krediler ne zaman yatacak?

Kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak konusunda müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Recep Tayyip Erdoğan, bayramdan önce kyk bursları yatırılacağına dair açıklama yapmıştı. 28 Temmuz itibariyle öğrencilerin hesaplarına ödemeleri yatırılmaya başladı. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sırasıyla yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan son olarak yaptığı açıklamada yükseköğrenim öğrencilerinin kredi ve burslarının ödemelerinin bayram öncesinde tamamlanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrenciye toplamda 603 milyon liranın üstünde bir ödeme gerçekleştirilecek.

Peki, tüm burslar ne zaman yatacak? Ödemelerin 30 Temmuz’da tamamlanması planlanıyor. Buna göre T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 ve 2 olan öğrencilerin kredi ve burs ödemeleri 28 Temmuz’da, T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 ve 6 olan öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri 29 Temmuz’da ve son olarak T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri 30 Temmuz’da yatırılacak. Krediler bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt alan tüm öğrenciler, şimdi ödemelerini hesaplarında görecekleri günü bekliyor.

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