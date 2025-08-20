FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bursa Osmangazi'ye 4 katlı yer altı otoparkı! Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Osmangazi Meydanında 647 fore kazıkla zemin sağlamlaştırılarak bin 500 aracın aynı anda park edebileceği 4 katlı otopark inşa etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz" dedi.

Bursa Osmangazi'ye 4 katlı yer altı otoparkı! Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla 1.500 aracın aynı anda park edebileceği yerin 24 metre altına 4 katlı otopark inşa edildi.

Bursa Osmangazi ye 4 katlı yer altı otoparkı! Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz" 1

"OTOPARKLAR BÜYÜKŞEHİRLERİMİZİN EN BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN"

Otoparkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bursa Osmangazi ye 4 katlı yer altı otoparkı! Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz" 2

"BURSAYA DEĞER KATAN VİZYON PROJELERDEN BİRİ"

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, çalışmanın Bursa’ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunu belirtti ve "Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1.500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi
Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklamaMemur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Bursa otopark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Yeni evleri sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... 'Saray yavrusu'

Yeni evleri sosyal medyayı salladı! Asansörlü, dans stüdyolu ve fizyoterapi odalı... 'Saray yavrusu'

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.