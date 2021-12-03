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Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek?

03.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Bütçe takvimi belli oldu. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin aralık ayı ortasına kadar devam edeceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmek üzere her gün saat 10.00’dan itibaren bir araya gelecek. Peki Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylandı, kabul edildi. Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı. Peki Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Bütçe görüşmelerinin 6 Aralık Pazartesi günü Genel Kurulu’nda başlayacağı belirtildi. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Bütçe görüşmeleri 6 Aralık’ta başlayacak ve 17 Aralık’ta sona erecek.

Bütçe görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek?

TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 bütçesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşme takvimi şu şekilde:

8 Aralık Çarşamba, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın bütçeleri,

9 Aralık Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı

10 Aralık Cuma, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ve Milli Savunma Bakanlığı

11 Aralık Cumartesi, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Aralık Pazar, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

13 Aralık Pazartesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

14 Aralık Salı, Cumhurbaşkanlığı

15 Aralık Çarşamba, 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 13’üncü (dahil) maddesine kadar oylanması 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü maddelerin (9 Madde) oylanması

16 Aralık Perşembe, 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16’ncı maddesine kadar oylanması 14, 15, 16’ncı maddelerinin oylanması ile 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin oylanması

17 Aralık Cuma, Bütçenin tümü konuşulacak.

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Fuat Oktay
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