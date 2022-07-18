Bütçe Haziran'da 31.1 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL ve bütçe açığı 31,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 199,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 18,3 milyar TL oldu.

Açıklama şu şekilde:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 31 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiştir.

2021 yılı Haziran ayında 15 milyar 618 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 212 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Haziran ayında 212 milyar 78 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 113 milyar 377 milyon TL harcama yapılmıştır.

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,4 iken 2022 yılında yüzde 7,5 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,7 oranında artarak 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,9 iken 2022 yılında yüzde 8 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 181 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 88 milyar 346 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 104,9 oranında artarak 181 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8 iken 2022 yılında yüzde 7,1 olmuştur.

2022 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,4 oranında artarak 152 milyar 635 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 7 olmuştur."

