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Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

27.11.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2022 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. (AA/DHA)

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