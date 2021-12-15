FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bütçe Kasım'da fazla verdi

Bütçe Kasım'da fazla verdi

15.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi. Kasım'da faiz dışı fazla ise 47,3 milyar TL olarak kaydedildi. Ekim ayında açık veren merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla yazdı.

Bütçe Kasım'da fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi.

Ekim ayında bütçede 17,4 milyar TL'lik açık kaydedilmişti.

Kasım ayında faiz dışı dengede de 47,3 milyar TL'lik fazla gerçekleşti. Ekim ayında faiz dışı açık 3,1 milyar TL olmuştu.

Kasım ayında faiz harcamaları Ekim ayına göre sınırlı bir artış gerçekleştirdi. Ekim'de 14,3 milyar TL olan faiz harcamaları Kasım ayında 15,3 milyar TL oldu.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 46,5 MİLYAR TL'LİK AÇIK

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1,32 milyar TL, bütçe gelirleri
1,27 milyar TL ve bütçe açığı 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 125,4 milyar TL olarak kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Açığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Altın fiyatlarında kritik gün

Altın fiyatlarında kritik gün

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.