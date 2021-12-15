Bütçe Kasım'da fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Kasım'da 32 milyar TL fazla verdi.

Ekim ayında bütçede 17,4 milyar TL'lik açık kaydedilmişti.

Kasım ayında faiz dışı dengede de 47,3 milyar TL'lik fazla gerçekleşti. Ekim ayında faiz dışı açık 3,1 milyar TL olmuştu.

Kasım ayında faiz harcamaları Ekim ayına göre sınırlı bir artış gerçekleştirdi. Ekim'de 14,3 milyar TL olan faiz harcamaları Kasım ayında 15,3 milyar TL oldu.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 46,5 MİLYAR TL'LİK AÇIK

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1,32 milyar TL, bütçe gelirleri

1,27 milyar TL ve bütçe açığı 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 125,4 milyar TL olarak kaydedildi.

