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Bütçe, yılın ilk 4 ayında 382,5 milyar TL açık verdi: Faiz dışı giderler...

15.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı Ocak - Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 445,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 62,7 milyar TL ve bütçe açığı 382,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 310 milyar TL ve faiz dışı açık ise 247,3 milyar TL oldu.

Bütçe, yılın ilk 4 ayında 382,5 milyar TL açık verdi: Faiz dışı giderler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83,9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.

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Bütçe Açığı

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