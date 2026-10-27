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Emlakçıların yeni uygulaması gündem oldu: 'Asla ödemeyin'

Bazı emlakçıların ev gösterdikleri kişilerden yer gösterme ücreti almaya başlaması gündem oldu. Peki, bu ücret yasal mı? Böyle bir taleple karşılaşan vatandaş ne yapmalı? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'tan çarpıcı bir uyarı geldi.

Emlakçıların yeni uygulaması gündem oldu: 'Asla ödemeyin'
Hande Dağ

Son dönemde bazı emlakçıların müşterilerinden 'yer gösterme ücreti' almaya başlamasıyla ilgili haberler gündem oldu. Peki, gezdirilen ev için ücret talep edilebilir mi? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'tan vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Emlakçıların yeni uygulaması gündem oldu: Asla ödemeyin 1

"40 YIL ÖNCE BU ÜCRET ALINIYORDU! DAHA SONRA YASAKLANMIŞ"

TGRT Haber yayınında konuşan Araç "40 yıl önce bu ücret alınıyordu. O zamanlar çok fazla emlak firması yoktu. Tellaliye yer gösterme bedeli diye alınıyordu. Hatta o dönemde emlakçılara tellal, simsar gibi farklı ifadeler kullanılıyordu. Ben sektöre başladığımda bu bitmişti. Hatta ben bununla ilgili çok fazla hikayeler dinledim. Neden böyle bir şey alınıyor diye. O zamanki büyüklerim bana bunu şöyle ifade etmişti; çok fazla ev görmeye geliyorlar, işte işi yok vatandaşın işte ev gezmeye geliyor, bir tane iki tane değil 4-5 tane ev görüyor diye. O dönemde bunun önüne geçmek için bu uygulama yapılıyordu. Aslında şu an baktığımızda çok saçma gözüken bir uygulama ve haksız bir uygulama. Bunun bilgisi ve görmüşlüğü var bende. Ama dediğim gibi kanunen bu daha sonra yasaklanmış. Emlakçılar odası da bununla ilgili yasak getirmiş ve bu uygulama sistemden kalkmıştı. Yani 40 yıl öncenin uygulaması" ifadelerini kullandı.

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Emlakçıların yeni uygulaması gündem oldu: Asla ödemeyin 2

"KİMSE ÖDEME YAPMASIN"

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Araç "Şu anda tekrar gündeme gelmesi de açıkçası çok üzücü. Çünkü ev gören insanlar hem kiralık olsun hem satılık, zaten belli bir bütçeye sahipler. Zaten eve ulaşmak çok zor. Bir de bunun yanında bu insanlardan böyle bedel istemek, haksız bir bedel istemek çok üzücü. Hiç kimse böyle bir bedelle karşılaşırsa asla ödeme yapmasın. Hemen şikayet etsin. Emlakçılar Odası'na şikayet edebilir, CİMER'e şikayet edebilir. Böyle bir uygulamanın hukuki karşılığı da zaten yok. Yasak, olamaz da" dedi.

Devamında sektöre dair bilgileri aktaran Araç "Bunu birkaç ay önce arsa gösteren emlak firmalarından duymuştum. Özellikle şehir dışında arsa gezdiren kişiler işte yol masrafı bedeli diye talep ediyordu. Bu bile yasaktır. Zaten siz o işi yaptığınızda o kişiden alacağınız bir hak ediş var. Baştan bunu almak, baştan böyle bir şey istemek çok kanunsuz, yasalara uygun değil. Artı vicdane değil yani. Çok kısıtlı şartlarla, çok kısıtlı parayla hareket ediyor hem alıcılar hem kiracılar, bir de böyle bir masraf çıkması şahsen çok şaşırdım ve de üzüldüm kendi sektörümdeki arkadaşlarımın bunu yapmasına" şeklinde konuştu.

Emlakçıların yeni uygulaması gündem oldu: Asla ödemeyin 3

EMLAKÇILARIN 'MASRAF' SAVUNMASINA YANIT

Bazı emlakçıların bu ücret talebi için yaptıkları masrafları gerekçe göstermesiyle ilgili soruya ise Araç "Bu bir emektir. Yani emek olmadan yemek olmaz. Tabii ki hepimizin masrafları, giderleri, kirası, personel masrafı var. Ama bu işi yapan kişi bunu göze alarak bu sektöre girmiştir. Göze alarak bu işe başlamıştır. Bakın ben Ramazan ayında bir kiralık daire servisi verdim. O 2+1 kiralık daireyi 52 sefer servis vermişiz. Ama finalde kiraya vermişiz. Karşılığında gösterdiğimiz emeğin karşılığını o kişiden kiralayan kişiden almışız. Emlak işi sabır işidir. Bu işte gün var ayı besler, ay var yılı besler. Yani bir satış yaparsınız bir yıllık masrafınızı çıkarırsınız. Bir kiralama yaparsınız bir haftalık masrafınızı çıkarırsınız. Yani sektörde bu işi yapan arkadaşlarım bunu bilerek bu sektöre girmeli. Çünkü bizim her ay rutin belli bir kazancımız yok" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı kiralık daire satılık daire
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