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Bütçeye maliyeti belli oldu! MTV detayı dikkat çekti... Milyonların gözü orada: Komisyonda görüşmeler başladı! Memur maaşı zammı, vergi düzenlemeleri...

07.07.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Memur zammının bütçeye maliyeti ve MTV'nin geliri de belli oldu. Ayrıca CHP'nin ek MTV'yi AYM'ye götüreceği öğrenildi.

Bütçeye maliyeti belli oldu! MTV detayı dikkat çekti... Milyonların gözü orada: Komisyonda görüşmeler başladı! Memur maaşı zammı, vergi düzenlemeleri...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklife ilişkin sunumunda, son yıllarda hem Türkiye'nin hem de dünyanın zor bir konjonktürel süreçten geçtiğini, ekonomilerde büyük bir daralma yaşandığını, Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Vatandaşların ekonomik kaygılarını göz önünde bulundurarak destekleri hayata geçirdiklerini belirten Ök, bugüne kadar gerçekleştirdikleri düzenlemelerle kamu çalışanları ile emeklilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptıklarını, refah seviyelerini arttırdıklarını ifade etti.

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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Kanun teklifindeki maddelere ilişkin bilgi veren Ök, 2023 yılında 1 defaya mahsus olmak üzere motorlu taşıtlar vergisinin bu yıl tahakkuk ettirilen tutar kadar tekrar alınmasına yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Ök, motorlu taşıtlar vergisinde yapılan düzenlemeyle 30 milyar lira ilave gelir sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Teklifle işverenlerin iş gücü maliyetini düşünerek, istihdamı korumaları ve arttırmalarını desteklemek amacıyla asgari ücret desteğini bu yılın temmuz-aralık dönemi için günlük 16,66 lira, aylık 500 lira olarak belirlediklerini dile getiren Ök, ortaya çıkacak maliyetin ise 19,02 milyar lira olmasının tahmin edildiğini belirtti.

Nilgün Ök, teklifle Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemde 321 bin kişiden tahsil edilen 308 milyon lira idari para cezasının iade edileceğini dile getirdi.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Teklifte yer alan devlet memurlarına seyyanen ilave ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeye de değinen Ök, "En düşük memur maaşını 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya çıkarıyoruz. Temmuz artış oranı bu haliyle yüzde 86 seviyesinde gerçekleşecektir. Geçen yıla göre kümülatif artış ise yüzde 142 olacaktır." bilgisini verdi.

Ök'ün sunumunun ardından teklifin geneli üzerine görüşmelere geçildi. (AA)

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MEMUR ZAMMININ BÜTÇEYE MALİYETİ VE MTV'DEN BEKLENEN GELİR

Öte yandan memurlara yüzde 86'ya varan zammın bütçeye ek maliyetinin 177 milyar TL olacağı belirlendi.

Yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı hesaplandı.

Kurumlar Vergisi'nin artırılması noktasında da, ihracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak, oran artışı nedeniyle 2023 yılına etkisi 80 milyar TL, yıllık etkisi ise 119.9 milyar TL olarak hesaplandı. Yeni düzenleme ile borçlanma limiti de artılıyor. 660.9 milyar TL olan borçlanma limiti bu düzenleme ile 2 milyar 181 milyon TL'ye çıkarılıyor.

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MTV, AYM'YE TAŞINIYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan ek MTV alınmasıyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak. Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."

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MTV memur maaşı vergi Plan ve Bütçe Komisyonu tbmm

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