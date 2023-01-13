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Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

13.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç kullanan herkesi ilgilendiriyor. Yaptırmayan 2 bin 568 TL ceza ödemek zorunda kalıyor. Her yıl kış aylarında alınan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan bu tedbir 1 Aralık itibarıyla başladı ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. İşte detaylar...

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

Kış lastiği uygulaması ile sürücünün ve trafiğin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kullanım zorunludur. Özel otomobillerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor ancak tedbirlerin alınması öneriliyor. İşte konunun tüm detayları...

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

YAPTIRMAYAN 2 BİN 568 TL CEZA ÖDER

Motorlu taşıtlar için her yıl kış lastiği uygulaması yapılır. Bu uygulama, aralık ve nisan olmak üzere 4 ay geçerlidir.

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

Bu uygulamanın yapılmasının nedeni kaza riskini minimuma düşürmek, zorlu yol koşullarında araçların yol tutuşunu artırabilmesidir.

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

2023 yılı için kış lastiği cezası 2.568 TL olarak belirlendi.

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

Kesin ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanır ve 2.568 TL'lik ceza 1.926 TL'ye düşer.

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

KIŞ LASTİĞİ FAYDALARI

  • Yoldaki kar, buz, su veya çamur etkisini azaltır.
  • Diş derinliği, yaz lastiklerine göre fazladır.
  • Islak zeminde sürüş emniyetini artırır.
  • Fren gücünü artırır.


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Araç kış lastiği araba lastik

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