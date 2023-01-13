Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Bunu yapmayan 2.568 TL ceza öder!

Kış lastiği uygulaması ile sürücünün ve trafiğin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kullanım zorunludur. Özel otomobillerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor ancak tedbirlerin alınması öneriliyor. İşte konunun tüm detayları...

YAPTIRMAYAN 2 BİN 568 TL CEZA ÖDER

Motorlu taşıtlar için her yıl kış lastiği uygulaması yapılır. Bu uygulama, aralık ve nisan olmak üzere 4 ay geçerlidir.

Bu uygulamanın yapılmasının nedeni kaza riskini minimuma düşürmek, zorlu yol koşullarında araçların yol tutuşunu artırabilmesidir.

2023 yılı için kış lastiği cezası 2.568 TL olarak belirlendi.

Kesin ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanır ve 2.568 TL'lik ceza 1.926 TL'ye düşer.

KIŞ LASTİĞİ FAYDALARI

Yoldaki kar, buz, su veya çamur etkisini azaltır.

Diş derinliği, yaz lastiklerine göre fazladır.

Islak zeminde sürüş emniyetini artırır.

Fren gücünü artırır.



