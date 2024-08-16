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'Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz' Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor! Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken sözler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.08.2024 10:45
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Yaz döneminin en çok konuşulan tatil bölgelerinden bir tanesi Bodrum. Özellikle yüksek fiyatlarla sık sık gündem olan Bodrum'un bu yıl pahalılık sebebiyle boş kaldığı iddia edilmişti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Mandalinci, pahalılık iddialarına dair "Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz" şeklinde konuştu. Mandalinci, Bodrum'un pahalı olduğuna dair algı yapıldığını belirtirken "Bir hesap şovmenliği yapılıyor" dedi.

'Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz' Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor! Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken sözler

Yalnızca yerli turistlerin değil, dünyanın farklı noktalarından yabancı turistlerin de ilgisini çeken Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz tatillerinde en çok konuşulan yerlerden bir tanesi. Pahalılık konusuyla sık sık gündem olan Bodrum'a bu yıl yerli turistin gelmediği de iddia ediliyordu. İşletmelerin pahalı olmasının turist kaybına yol açtığı, bazı işletmelerin ise batma noktasına geldiği ileri sürülüyordu.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un pahalı olduğuna dair algı yapıldığını söyledi.

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?

Türkiye'deki restoranlarda her geçen gün giderek artan ve fahiş fiyatlar noktasına gelen ücretlerin ana nedeni sizce nedir?
A) İşletmelerin bitmek bilmeyen fırsatçılığı
B) Nasıl olsa pahalı da olsa geliyorlar zihniyeti
C) Ham maddenin, kiraların, elektrik, su, çalışan maliyetlerinin artması
D) Restoranların Türk insanına göre değil turistlerin gelmesine göre dizayn edilmesi
E) Enflasyonun sürekli artması

"SANKİ TÜRKİYE'NİN HER YERİ ÇOK UCUZMUŞ DA SADECE BODRUM PAHALI GİBİ BİR ALGI YÜRÜTÜLDÜ"

Mandalinci, "Sanki Türkiye’nin her yeri çok ucuzmuş da sadece Bodrum pahalı gibi bir algı yürütüldü. Ülkemiz maalesef enflasyondan, girdi maliyetlerinden dolayı maalesef eskiye nazaran daha pahalı. Turizmde Avrupa’da, özellikle Akdeniz çanağında birçok rakibimiz var ve bu ülkelerde enflasyon yok veya tek haneli, bizde iki üç haneli." ifadelerini kullandı.

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"ALGI SADECE BODRUM'UN ÜSTÜNE YAPIŞMIŞ"

Devamında Mandalinci "Arz talep dengesi bozulmaya başlıyor. Tüketiciye verdiğiniz fiyat size göre normal ama ona göre fahiş bir fiyat oluyor. Böylece algı sadece Bodrum’un üstüne yapışmış, Türkiye’nin hiçbir yerinde ya da Yunan adalarında olmayan bir pahalılıkmış gibi aksettiriliyor." dedi.

"EN LÜKS RESTORANDA, EN LÜKS OTELDE HİZMET ALDIĞINIZDA FİYAT PAHALI DİYE ŞAŞIRMAMANIZ LAZIM"

Mandalinci, "Yalıkavak, Türkbükü, Gölköy tarafına gittiğinizde en lüks restoranda, en lüks otelde hizmet aldığınızda fiyat pahalı diye şaşırmamanız lazım. Bitez’e, Gümüşlük’e, Turgutreis’e geldiğinizde her türlü fiyatın olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN RESTORANI İÇERSENİZ TABİİ Kİ 1 MİLYON TL HESAP ÖDERSİNİZ"

Devamında Mandalinci "Maalesef en pahalı restoranlara gidiyorlar, teknelerine ne hikmetse lahmacun istiyorlar. Çiğ börek, gözleme olsa anlarım… Sürat motoruyla tekneye lahmacun gidiyor. Sonra “Bu kadar hesap ödedim” diyorlar. Bir hesap şovmenliği yapılıyor. ‘Şu mekana gittim 1 milyon TL hesap ödedim.’ Efendim bütün restoranı içerseniz 30-40 kişi, tabii ki ödersiniz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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