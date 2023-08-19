Büyük tartışma yaratmıştı! AK Partili isimden emekli maaşlarındaki kök ücretlere düzenleme sinyali: İki yöntem uygulayabiliriz

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, A Haber’de canlı yayınlanan, moderatörlüğünü Tahir İnan'ın yaptığı, Memleket Meselesi’nde milyonların merak ettiği "Emekliye ara zam" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ ARTIŞLAR OLACAK"

2023 yılında yüzde 58 oranında bir enflasyon beklendiğini ve bu anlamda emekli maaşlarında ocak ayında ciddi artışlar olacağına dikkat çeken Resul Kurt, en düşük emekli maaşlarına ilişkin de konuştu.

KÖK ÜCRETLER NE OLACAK?

7 bin 500 TL alan emeklinin aslında kök maaşının 5-6 bin lira olduğuna vurgu yapan Kurt, “Bu kişiler yapılan zamdan hiç faydalanmadım diye itiraz ediyor. Ama bu kişilerin maaşı 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Aradaki fark sübvanse ediliyor. Burada farklı bir yöntem bulunabilir. Bir miktar baz ücret eklenebilir. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması isteniyor. Bu sefer de 9 bin 500 lira maaş alan kişi “Bana 500 lira zam geldi” diye serzenişte bulunacak. Bu nedenle bu süreçte herkesi memnun etmek mümkün olmayabiliyor. Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde” dedi.

“Bütün hükümetler çalışanlarına, emeklilerine en yüksek artışı vermek ister” diyen Resul Kurt sözlerine şöyle devam etti:



Ama önümüzde de bir matematik var. Her emekliye bin lira artır yaptığımız zaman bunun bütçedeki karşılığı 200 milyar lira. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi var. Primlerini toplar, o primler üzerinden bir emekli aylığı bağlar. Ama biz vatandaşımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak, serzenişlerini karşılamak için 2 yöntem uygulayabiliriz. Birincisi en düşük aylığa bir düzenleme getirilebilir, ikincisi ise bir kademeli artış yapılabilir. Biz emeklilerimizin sesini duyuyoruz.

