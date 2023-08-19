FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Büyük tartışma yaratmıştı! AK Partili isimden emekli maaşlarındaki kök ücretlere düzenleme sinyali: İki yöntem uygulayabiliriz

Büyük tartışma yaratmıştı! AK Partili isimden emekli maaşlarındaki kök ücretlere düzenleme sinyali: İki yöntem uygulayabiliriz

19.08.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye ara zam yapılacak mı? Geçtiğimiz aylarda emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmış ve bu oran büyük bir kitle tarafından yetersiz bulunmuştu. Milyonlarca emekli yeni zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. "İki yöntem uygulayabiliriz" diyen Kurt masadaki iki seçeneği de açıklığa kavuşturdu.

Büyük tartışma yaratmıştı! AK Partili isimden emekli maaşlarındaki kök ücretlere düzenleme sinyali: İki yöntem uygulayabiliriz

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, A Haber’de canlı yayınlanan, moderatörlüğünü Tahir İnan'ın yaptığı, Memleket Meselesi’nde milyonların merak ettiği "Emekliye ara zam" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

ZAM1

"CİDDİ ARTIŞLAR OLACAK"

2023 yılında yüzde 58 oranında bir enflasyon beklendiğini ve bu anlamda emekli maaşlarında ocak ayında ciddi artışlar olacağına dikkat çeken Resul Kurt, en düşük emekli maaşlarına ilişkin de konuştu.

KÖK ÜCRETLER NE OLACAK?

7 bin 500 TL alan emeklinin aslında kök maaşının 5-6 bin lira olduğuna vurgu yapan Kurt, “Bu kişiler yapılan zamdan hiç faydalanmadım diye itiraz ediyor. Ama bu kişilerin maaşı 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Aradaki fark sübvanse ediliyor. Burada farklı bir yöntem bulunabilir. Bir miktar baz ücret eklenebilir. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması isteniyor. Bu sefer de 9 bin 500 lira maaş alan kişi “Bana 500 lira zam geldi” diye serzenişte bulunacak. Bu nedenle bu süreçte herkesi memnun etmek mümkün olmayabiliyor. Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde” dedi.

para3

“Bütün hükümetler çalışanlarına, emeklilerine en yüksek artışı vermek ister” diyen Resul Kurt sözlerine şöyle devam etti:

Ama önümüzde de bir matematik var. Her emekliye bin lira artır yaptığımız zaman bunun bütçedeki karşılığı 200 milyar lira. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi var. Primlerini toplar, o primler üzerinden bir emekli aylığı bağlar. Ama biz vatandaşımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak, serzenişlerini karşılamak için 2 yöntem uygulayabiliriz. Birincisi en düşük aylığa bir düzenleme getirilebilir, ikincisi ise bir kademeli artış yapılabilir. Biz emeklilerimizin sesini duyuyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3600 ek göstergede tarih ve şartlar belli oldu3600 ek göstergede tarih ve şartlar belli oldu
Kapsamı da adı da değişecek! DASK gidiyor ZAS geliyorKapsamı da adı da değişecek! DASK gidiyor ZAS geliyor
Motorin fiyatları bir aşağı bir yukarı! Salı günü yeniden zam geliyor: Bu kez 1 lira artacak…Motorin fiyatları bir aşağı bir yukarı! Salı günü yeniden zam geliyor: Bu kez 1 lira artacak…
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ak parti emekli

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.