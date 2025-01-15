Büyük zam yolda! Geldi mi gelecek mi derken... O sınır aşılıyor! Akaryakıt tabelası yine değişiyor (15 Ocak Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Akaryakıta zam mı geliyor? Benzin fiyatı ve motorin fiyatına zam gelecek mi? Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde indirim ve zam olarak etki ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam daha geliyor. 16 Ocak gece yarısı itibarıyla geçerli olacak zamla beraber tabela da değişecek. İşte güncel benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammında son durum...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

16 Ocak gece yarısından itibaren motorine 2,34 TL, benzine de 1,56 TL zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatının 2,34 TL'lik artışla beraber 50 TL sınırına dayanması hatta bazı doğu illerinde 50 TL sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.

Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı aktarılıyor.

16 Ocak'ta yapılacak zamlarla beraber motorin fiyatlarının İstanbul ve Ankara'da 48 TL, İzmir'de 49 TL'yi aşması da tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - BENZİN, MOTORİN, LPG)

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.15

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL