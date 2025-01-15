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Büyük zam yolda! Geldi mi gelecek mi derken... O sınır aşılıyor! Akaryakıt tabelası yine değişiyor (15 Ocak Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 09:54
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Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından yeni bir zam daha kapıda. Peki, benzin ve motorine zam gelecek mi? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler sonrası hem benzine hem de motorine zam bekleniyor. Peki, ne zaman ne kadar zam olacak? Tarih belli oldu, akaryakıtta tabela değişiyor. Buna göre bazı bölgelerde 50 TL sınırının da aşılması bekleniyor. 15 Ocak 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin (mazot) fiyatı detayları...

Büyük zam yolda! Geldi mi gelecek mi derken... O sınır aşılıyor! Akaryakıt tabelası yine değişiyor (15 Ocak Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

Akaryakıta zam mı geliyor? Benzin fiyatı ve motorin fiyatına zam gelecek mi? Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde indirim ve zam olarak etki ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam daha geliyor. 16 Ocak gece yarısı itibarıyla geçerli olacak zamla beraber tabela da değişecek. İşte güncel benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammında son durum...

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BENZİN VE MOTORİNE ZAM

16 Ocak gece yarısından itibaren motorine 2,34 TL, benzine de 1,56 TL zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatının 2,34 TL'lik artışla beraber 50 TL sınırına dayanması hatta bazı doğu illerinde 50 TL sınırını aşabileceği tahmin ediliyor.

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Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı aktarılıyor.

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16 Ocak'ta yapılacak zamlarla beraber motorin fiyatlarının İstanbul ve Ankara'da 48 TL, İzmir'de 49 TL'yi aşması da tahmin ediliyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - BENZİN, MOTORİN, LPG)

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.15
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.78
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.59
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.03
Gazyağı
38.18
Hissenet
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benzin LPG motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akaryakıta zam geldiği sürece enflasyon bas Kı la na maz.
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