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Büyükşehir'den TİS açıklaması! 130 bin lirayı kabul etmediler

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 bin işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler eylem başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi en yükseği 130 bin 850 TL'yi bulan maaş tekliflerinin ve sundukları diğer şartların sendika tarafından reddedildiğini duyurdu.

Büyükşehir'den TİS açıklaması! 130 bin lirayı kabul etmediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA A.Ş., İZSU A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.’de örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şubeleri bugün 2026-2028 dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle eyleme başladı.

Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen işçiler, sloganlar eşliğinde Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde, Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden detaylı açıklama:

"TALEPLERİ HAKLI BULMUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaparak TİS görüşmelerindeki anlaşmazlığın nedenlerini maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 4 bin işçiyi kapsayan süreçte sendikanın 'daha iyi şartlarda sözleşme yapma' hedefini saygıyla karşıladıklarını belirten belediye yönetimi, Belediye-İş Sendikası'nın uzlaşmama kararını haklı bulmadıklarını vurgulayarak şu detayları paylaştı:

"Belediyemiz ve kuruluşlarımız İZSU, İZULAŞ, İZDOĞA bünyesinde çalışan yaklaşık 4 bin işçimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamamıştır. Sendikalarımızın üyeleri yararına daha iyi şartlarda sözleşme yapma hedefini saygıyla karşılamakla birlikte, Belediye-İş Sendikası'nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını haklı bulmuyoruz:

a) Hâlihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağındaki "İşe Devam Primi" ve "Sağlık Raporu Almama Primi" talepleri kabul edilebilir değildir. Önceki toplu iş sözleşmesinde yer alan ve şimdi sendikanın taslağında biraz daha genişletilmek istenen düzenlemeye göre; bir yıllık süre içinde hastalık istirahat raporu almayan işçi için yıllık 14 yevmiye tutarında sağlık raporu almama teşvik pirimi ve fiilen ayda 20 gün ve üzeri çalışanlara "ücretin yüzde 10 - yüzde 13 nispetinde işe devam teşvik primi" talep edilmektedir. Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik pirimi talep edilmesi ve hasta olmaları, istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi Belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. Önceki dönem toplu sözleşmelerinde benzer maddelerin bulunması, bu haksız/dayanaksız ve işçi/hasta haklarına aykırı taleplerin kabulü için gerekçe olamaz.

Büyükşehir den TİS açıklaması! 130 bin lirayı kabul etmediler 1

b) Belediyemiz kuruluş ve iştiraklerinde haftada 7 gün, çoğu işletmelerimizde günde 24 saat hizmet verilmektedir. Hafta tatili, İş Kanunu'na göre 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat ücretli dinlenme hakkı olarak düzenlenmiştir; hâlihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında pazar günü, "hafta tatili" olarak kabul edilmektedir. Bu durumda pazar günleri çalışmasına ilave iki yahut üç yevmiye fazla ödenmektedir. 2025 senesinde pazar çalışması ek ücret maliyeti 850 milyon lira tahakkuk etmiştir. 7 gün hizmet esaslı işletmeler için bu durum uygulanabilir ve sürdürülebilir değildir.

c) Fazla mesai çalışmasının "yerleşik uygulama" olarak kabul edilmesi de isabetli değildir. Belediyemiz iştiraklerinin 2025 yılı fazla mesai maliyeti 3,9 milyar lira, 2026 yılını ilk 5 ayı için 2,2 milyar lira tahakkuk etmiştir. İhtiyaç duyulan birimlerde vardiya usulü çalışmaya geçmek gerekmektedir. Hâlihazırda müzakere edilen Belediye-İş sözleşme taslağında yüzde 25 vardiya zammı talep edilmektedir. Vardiya uygulamasına dahil olacak çalışanlarımıza ücretine ilave olarak yüzde 25 ücret zammı talep edilmektedir. Bu, yanlış bir uygulamadır, sürdürülebilir değildir ve 24 saat hizmet esası işletmeler için uygulanabilir değildir.

d) Çalışanlarımızın mevcut yevmiyelerine enflasyon nispetinde zam yapılması belediyemizce kabul edilmiştir. Buna göre 1 Mart 2026 yürürlük tarihinden itibaren yıllık istihkaka göre aylık/giydirilmiş ücretler; İzdoğa'da en düşük 98 bi 500 TL, en yüksek 112 bin 500 TL, İzulaş'ta en düşük 95 bin 700 TL, en yüksek 113 bi 500 TL, İZSU'da en düşük 119 bin 500 TL, en yüksek 130 bin 850 TL hesap edilmektedir. "
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sözleşme
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