Büyükşehirlerde resmen kriz var! Fahiş fiyatlar yaka silktirdi, günlük 3 bin TL kazanıyorlar

Çalışan anne ve babalar için en zor süreçlerden bir tanesi de çocuklarını bakıcıya bırakmak. Anneanne veya babaannenin olmadığı durumlarda çocuğunu bakıcıya bırakan aileler fiyatlardan şikayetçi. Güvenilir birini bulmak çok zorken aynı zamanda fiyatlarda çalışan anne ve babaları zorluyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Güvenilir bakıcı bulmak zor fiyatlar ise dudak uçuklatıyor. Çalışan anne ve babalar çocuklarını bakıcıya emanet etmek durumunda kalıyor. Çocuğa bakacak aile büyüğünün olmaması durumunda evladını bakıcıya bırakan aileler fiyatlardan şikayetçi. Özellikle büyükşehirlerde bakıcı fiyatları fahiş fiyatlara ulaşırken aileler de kara kara düşünüyor.

Okula başlayan veya kreş için yaşı tutan çocukların velileri derin bir nefes alırken çocuğu evde olan aileler bakıcı arıyışına giriyor. Güvenilir ve profesyonel bakıcı bulmak zorken aynı zamanda fiyatlarının da yüksek olması annelerin işi bırakmasına neden oluyor. Kreşlerde ise fiyatlar aylık olarak 10 bin TL civarında oluyor.

İŞİ BIRAKMAK ZORUNA KALIYORLAR

Özel İstihdam Bürosu Yöneticisi Vural Şeker, "Aileler çoçuk bakımı konusunda önemli bir karar vermek durumunda eğer anneanne veya babaannenın bakma durumu varsa onlara baktıracaklar. Onların bakma durumu yoksa anne işine ara vererek çocuğuna kendisi zaman ayıracak veya profesyonel bir bakıcı tercih etme durumunda kalacak" dedi.

BAKICI MAAŞLARI NE KADAR?

Şeker, bakıcı maaşlarının yatılı olarak 62 bin TL ile 82 bin TL arasında olduğunu belirtti. Gündüzlü bakıcı fiyatlarının ise 57 bin TL ile 65 bin TL artı yol ücreti olarak şekillendiğini aktardı.

Bakıcı maaşlarının sabit olmadığını aktaran Şeker, "Adayın deneyimi, kişisel özellikleri ve yabancı dil bilmesi gibi faktörler adayın maaşını belirleyen kriterler arasında. Aynı zamanda ailenin beklentileri; yatılı çalışması gündüzlü çalışması rakam maliyetlerini değiştirmektedir" sözlerini kullandı.

Aylık ve günlük bakıcı maaşları özetle şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
bebek bakıcısı Bakıcı anne çalışan
