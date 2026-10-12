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BYD'den yeni fabrika hamlesi! Gözünü o bölgeye dikti

BYD, Avrupa'daki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni fabrika yatırımları için harekete geçti. Bölgede iki yeni üretim tesisi kurmayı planlayan şirketin gündeminde o bölge bulunuyor.

BYD'den yeni fabrika hamlesi! Gözünü o bölgeye dikti
Cansu Çamcı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, gözünü Avrupa'ya dikti. Bölgede iki yeni fabrika kurmayı hedefleyen şirket, üretim tesisi için Fransa'yı da olası seçenekler arasında değerlendiriyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Paris Otomobil Fuarı sırasında BFM Business'a yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa'daki üretim kapasitesini genişletmeye yönelik planlarını paylaştı.

Li, yeni fabrikalar için değerlendirilen ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu belirterek, ülkedeki rekabetçi enerji maliyetlerinin yatırım açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

BYD den yeni fabrika hamlesi! Gözünü o bölgeye dikti 1

FRANSA'DA FABRİKA SEÇENEĞİ MASADA

Fransa'nın olası yatırım noktalarından oluşan kısa listede yer aldığını aktaran Li, ülkede üretim tesisi kurulmasına ilişkin seçeneklerin yakından incelendiğini söyledi.

Şirketin henüz nihai kararını açıklamaması nedeniyle yeni fabrikaların hangi ülkelerde kurulacağı belirsizliğini koruyor.

MACARİSTAN'DA ÜRETİM YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

BYD, Avrupa'daki üretim faaliyetlerini genişletme hedefi doğrultusunda daha önce Macaristan'da otomobil üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Şirketin Macaristan'daki fabrikasının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde üretime geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BYD
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