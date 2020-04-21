Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

Annelerin tek bir çocuk için yürürlüğe konulan sosyal yardımların hepsinden yararlanması durumunda anneler derin bir nefes alabilecek. Sosyal yardımlar için belirlenen şartları yerine getiren asgari ücrete tabi olarak sigortalı çalışan kadınların anne olması durumunda binlerce liralık destek alabilir. İşte çalışan annelere verilen sosyal haklara dair merak edilen detaylar...
Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği hizmet akdine bağlı olan 4A ile kendi hizmet ve namına faaliyet gösteren 4B sigortalılık kollarına mensup olan kişilere verilir. Kamu görevlilerinin bu yardımdan yararlanması söz konusu değildir. Belirlenen sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğum yapmasının ardından resmi başvuru yapmasına gerek kalmaksızın; 24 ay boyunca süt parası ödeneği almasına imkan verilmiştir. Çalışan annelere 2020 yılından itibaren 2 yıl süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 202 TL ödeme yapılır.
-4A ve 4B sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğumun öncesindeki 1 yılı kapsayacak şekilde adına en az 120 günlük sigorta priminin yatırılması gerekir.
Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla verilmektedir. Doğum yardımı ödeneğinden Türk vatandaşı ile Mavi kart sahibi olan anneler yararlanabilir. Annenin vefat etmesi ya da mavi kart sahibi olmaması durumunda başvuru ile ödemeler babalara yapılır. Doğum parası tek seferlik yapılan bir yardımdır.
ANALIK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN İÇERİĞİ NEDİR?
Analık iş göremezlik ödeneği kapsamında tekli doğumlarda 16 haftalık ve çoğul doğumlarda 18 haftalık süre için ödeme yapılmaktadır. Annenin istirahat süresi boyunca sigortalı olması gerekir. Doğumdan önceki 1 yılı kapsayacak şekilde annenin adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmesi şarttır. Ancak bu süre içinde annenin iş yerinde çalışmaması gereklidir.
2020 yılı içinde asgari ücretle çalışan sigortalı anne tekli doğum için analık iş göremezlik ödeneği kapsamında 7.324 TL ödeme alır.
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