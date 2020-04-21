Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

Annelerin tek bir çocuk için yürürlüğe konulan sosyal yardımların hepsinden yararlanması durumunda anneler derin bir nefes alabilecek. Sosyal yardımlar için belirlenen şartları yerine getiren asgari ücrete tabi olarak sigortalı çalışan kadınların anne olması durumunda binlerce liralık destek alabilir. İşte çalışan annelere verilen sosyal haklara dair merak edilen detaylar...

EMZİRME ÖDENEĞİNİN DETAYLARI NELERDİR?

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği hizmet akdine bağlı olan 4A ile kendi hizmet ve namına faaliyet gösteren 4B sigortalılık kollarına mensup olan kişilere verilir. Kamu görevlilerinin bu yardımdan yararlanması söz konusu değildir. Belirlenen sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğum yapmasının ardından resmi başvuru yapmasına gerek kalmaksızın; 24 ay boyunca süt parası ödeneği almasına imkan verilmiştir. Çalışan annelere 2020 yılından itibaren 2 yıl süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 202 TL ödeme yapılır.

-4A ve 4B sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğumun öncesindeki 1 yılı kapsayacak şekilde adına en az 120 günlük sigorta priminin yatırılması gerekir.