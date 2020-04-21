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Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Devlet çalışan anneler için kesenin ağzını açtı. Kadın istihdamını ve genç nüfusu desteklemek için verilen nakdi sosyal yardımların kapsamında çalışan annelere bir doğum için 8 bin TL'ye varan ödeme yapılıyor. Çalışan annelere süt parası, analık durumunda iş göremezlik ödeneği ile doğum yardımı kapsamında destek verilir.

Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...

Annelerin tek bir çocuk için yürürlüğe konulan sosyal yardımların hepsinden yararlanması durumunda anneler derin bir nefes alabilecek. Sosyal yardımlar için belirlenen şartları yerine getiren asgari ücrete tabi olarak sigortalı çalışan kadınların anne olması durumunda binlerce liralık destek alabilir. İşte çalışan annelere verilen sosyal haklara dair merak edilen detaylar...

EMZİRME ÖDENEĞİNİN DETAYLARI NELERDİR?

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği hizmet akdine bağlı olan 4A ile kendi hizmet ve namına faaliyet gösteren 4B sigortalılık kollarına mensup olan kişilere verilir. Kamu görevlilerinin bu yardımdan yararlanması söz konusu değildir. Belirlenen sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğum yapmasının ardından resmi başvuru yapmasına gerek kalmaksızın; 24 ay boyunca süt parası ödeneği almasına imkan verilmiştir. Çalışan annelere 2020 yılından itibaren 2 yıl süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 202 TL ödeme yapılır.

-4A ve 4B sigortalılık statüsünde çalışan kadınların doğumun öncesindeki 1 yılı kapsayacak şekilde adına en az 120 günlük sigorta priminin yatırılması gerekir.

  • Çalışan annelerin adına SGK'da Genel Sağlık Sigortası dahil olmak üzere herhangi bir prim borcunun bulunmaması şarttır.
    -Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi gereklidir.
  • Emzirme ödeneği için hak düşürücü olarak belirlenen süre 5 yıldır.
  • Sigortalılık hallerinin sona ermesinden önceki 300 gün içinde çocuğun doğması halinde emzirme ödeneğinden yararlanması söz konusu olur.

DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla verilmektedir. Doğum yardımı ödeneğinden Türk vatandaşı ile Mavi kart sahibi olan anneler yararlanabilir. Annenin vefat etmesi ya da mavi kart sahibi olmaması durumunda başvuru ile ödemeler babalara yapılır. Doğum parası tek seferlik yapılan bir yardımdır.

  • Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmesi gerekir.
  • Doğum yardımı başvurusu doğumun canlı olarak gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğü aracılığıyla kimlik paylaşım sistemine kayıt yaptırdıktan sonra iletilir.
  • Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerince yapılmaktadır.
  • Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre; ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum parası ödemesi yapılır. İkiz çocuk sahibi annelere ise; ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL destek verilmektedir. Üçüz çocuk sahibi annelere ise; ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapılır.

  • ANALIK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

Analık iş göremezlik ödeneği kapsamında tekli doğumlarda 16 haftalık ve çoğul doğumlarda 18 haftalık süre için ödeme yapılmaktadır. Annenin istirahat süresi boyunca sigortalı olması gerekir. Doğumdan önceki 1 yılı kapsayacak şekilde annenin adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmesi şarttır. Ancak bu süre içinde annenin iş yerinde çalışmaması gereklidir.

2020 yılı içinde asgari ücretle çalışan sigortalı anne tekli doğum için analık iş göremezlik ödeneği kapsamında 7.324 TL ödeme alır.

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Anahtar Kelimeler:
calisan kadin, doğum parası,

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