Çalışan annelere devletten 3 çocuk için toplam 1300 TL ödeme

Doğum parası, doğum öncesi ve sonrasındaki 16 haftalık izin dönemindeki annelere çalışamadıkları sürenin parası devlet tarafından veriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren doğum yapan tüm annelere yönelik doğum parası yardımı imkanı sağlanıyor.

Doğum Parası Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Doğum parası desteği yardımından bulunacak anne ya da babanın T.C. vatandaşı ve mavi kart sahibi olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen yurtdışında yaşayan mavi kart sahibi gurbetçilerde doğum parası yardımına başvurma imkanı vardır.

15 Mayıs 2015’ten önceki doğumlar için herhangi bir doğum parası yardımı yapılmaz. Ancak 15 Mayıs 2005’ten sonra anneler ikinci çocukları için doğum parası yardımı başvurusunda bulunuyorsa; yapılacak ödemede ikinci çocuk ödeneğinden yararlanırlar.

Doğumun gerçekleşmesi ve bebeğin sağ olarak doğması şartı da aranır.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımından yararlanmak için annenin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapmak için belirlenen adımları takip etmek vatandaşların işini kolaylaştırır:

Doğum olayı belirlenen şartlar doğrultusunda canlı olarak gerçekleştiğinde annelere doğum belgesi verilir.

Doğum belgesi ile ikamet edilen adresteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da ilçelerde kaymakamlıklara giderek anneler başvurularını bizzat iletebilirler.

Başvuru isteğinin hemen ardından kişilerden doğum yardımı başvuru dilekçesini doldurmaları beklenir. Bu dilekçede; başvuru sahibine, yeni doğan bebeğe ve bebeğin babasına dair kişisel bilgilere ait boşlukların doldurulması istenir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Örneğini Görmek İçin TIKLAYINIZ

Başvuru dilekçesini doldurup teslim eden annelerin doğum parası yardımına uygun olup olmadığının tespit edilmesi için başvuru değerlendirmeye alınır. Değerlendirme süresi yaklaşık 90 gün (3 ay) kadar sürebilir.

Değerlendirme sürecinin olumlu olması halinde; anneler kendileri adına oluşturulan PTT hesaplarından ödeneklerini alabilirler.

Doğum yardımı başvurusu sırasında memuriyet durumunun olması sürecin başka bir şekilde işlemesine neden olur. Kamuda çalışan baba ve ev hanımı bir anne için başvurular, babanın çalıştığı kamu kurumuna yapılır.

Anneler değerlendirme sürecini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemlerini yaparak takip edebilirler.

Doğum Yardımı Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen “Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama” sayfası üzerinden anneler başvuruların durumunu takip edebilirler.

İlk adımda ilgili e-Devlet sayfasını açın.

Ekranda sorgulama sayfasını gördükten sonra işlemleri tamamlamak “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına basılmalıdır. Kimlik doğrulama adımlarında giriş seçeneklerin birisinin seçilmesi beklenir. Giriş seçenekleri içi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasının ilgili boşluklara eklenmesi şarttır.

Güvenlik adımlarının ardından daha önce başvurulan doğum yardımı bilgileri görüntülenir. Aynı zamanda doğum yardımı itirazları da bu sayfa üzerinden yapılabilir.

e-Devlet üzerinden doğum yardımı başvuru sonucunu görmek için TIKLAYINIZ.

Doğum Yardımı Desteği Ne Kadardır?

Doğum yardımı parası çocuk sayısına göre belirlenir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL devlet desteği sağlanıyor.

