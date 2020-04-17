Çalışan annelere emeklilik müjdesi! 6 yıla kadar erken emekli olmak mümkün!

Kadınların doğum sebebiyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalması; prim ödemesi miktarını etkilediği için emeklilik zamanını ileriye itelediğini söylemek mümkündür. Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile bu döneme ilişkin prim miktarlarının geriye dönük olarak ödenmesine imkan verilmiştir. Kadınların doğum borçlanması ile en fazla üç çocuk için 6 yıl (2760 gün) prim ödemesi yapabilmesine hak verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru ile kadınların her çocuk için borçlanılan prim günlerini hizmetten saydırması mümkündür. Toplam prim gününe eklenen doğum borçlanması primleri ile sigortalı olarak çalışan kadınların 6 yıl daha erken emekli olabilmesinin kapıları aralanmıştır. Peki, doğum borçlanması nedir? Şartları nelerdir? Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? İşte, kadınların yararlanabildiği doğum borçlanması hakkına dair merak edilenler... DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık kollarına bağlı olarak çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrasında iş hayatından uzak kaldıkları döneme ilişkin prim borçlanması yapmasına izin verilir.

Doğumdan önce mutlaka kadın çalışanların sigorta başlangıcı olmalıdır. Başka bir ifade ile; kadınların doğumdan önce SGK'ya sigortalı olarak tescillenerek işe başlamış olması gerekir.

Doğum dönemi için çalışan kadınların adına SGK'ya prim ödenmemesi şarttır.

Doğum borçlanması için ilk kez sigortalandırılan tarih önemlidir. Kadın işçilerin staj için sigortalandırıldıkları tarih doğum borçlanmasında işe başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Doğum borçlanması staj tarihi üzerinden hesaplanır. DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Doğum borçlanması için kadın sigortalıların resmi başvuruda bulunması gerekir. Başvurularını hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A statüsündekiler ile kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B statüsündekiler veya bunların hak sahipleri en son hizmetin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden iletebilirler. Kamu görevlileri ve bunların hak sahipleri SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürülüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına borçlanma talep dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler.