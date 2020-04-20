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Çalışan annelere müjde! Devletten bir çocuk için 8 bin TL'ye varan destek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Çalışan anneye sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 8 bin TL destek sağlanıyor. Annelerin çalışma hayatına daha huzurlu dönebilmesi ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılaması adına sosyal yardımlar veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen projeler kapsamında çalışan annelere maddi destek sağlanıyor. Verilen ödenekler ile anneler derin bir nefes alıyor.

Çalışan annelere müjde! Devletten bir çocuk için 8 bin TL'ye varan destek...

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı ve iş göremezlik ödeneği kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilirler. Sigortalı olarak asgari ücret ile çalışan anneler ilk doğumları için devletten 7.826 TL sosyal yardım alabilirler. İşte, çalışan annelere verilen sosyal yardımlar...

SÜT PARASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Yasalar ile güvence altına alınan emzirme ödeneği halk arasında süt parası yardımı ile isimlendirilir. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdüren kadınların doğum yapması durumunda süt parası verilir. 24 ay boyunca 202 TL olarak verilen süt parasından kamu görevlilerin yararlanması söz konusu değildir.

4A ya da 4B sigortalılık statüsünde çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük sigorta priminin yatırılması gereklidir. Aynı zamanda çalışan annelerin adına Genel Sağlık Sigortası primleri dahil olmak üzere SGK'da herhangi bir borç gözükmemelidir.
Emzirme ödeneğine hak kazan sigortalıların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. Rapor kapsamında süt parası ödemesi direkt olarak yapılır.
Süt parası ödemesi annelere yapılır. Annenin vefat etmesi, çalışmaması ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda babalara verilir.

DOĞUM PARASI NEDİR?

Doğum parası yardımı annelerin gelir ya da sigortalılık durumuna bakılmadan tüm annelere verilen bir haktır. Doğum yardımı Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir.

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum parası yardımı yapılmaz.
Doğum yardımı için anne veya babanın T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gereklidir.
Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Ancak anneler her çocukları için tek sefere mahsus olmak üzere ödeme alırlar.

Doğum yardımından yararlanılabilmesi için; doğumun ardından bebeklerin ilgili Nüfus Müdürlüğü üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kaydının görünmesi gerekir. Kayıt işleminin ardından başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerinden yapılır.

Annelerin ilk çocuklarına 300 TL, ikinci çocuklarına 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklarına 600 TL ödeme yapılır.

Annelerin ikiz çocuklarının ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL doğum parası verilir. Aynı şekilde üçüz doğumlarında çocuklarının ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü 600 TL olmak üzere 1300 TL ödeme sağlanır.

ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı olarak çalışan annelerin doğum öncesindeki ve sonrasındaki istirahat süreleri için yapılan kesinti geçici iş göremezlik ödeneği ile geri ödenir.

Doğum yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından verilen sağlık raporu ile tespit edilmelidir.
Başvurudan önceki 1 yıl içinde sigortalı kadının adına en az 90 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
İş göremezlik ödeneğinin hesaplamasında sigortalı kadın çalışanın doğumundan önceki son 3 aylık brüt maaş dikkate alınır. Buna göre; 2020 yılı içinde asgari ücretle çalışan sigortalı anneler bir çocuk için 7.324 TL ödeme alır.

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Anahtar Kelimeler:
çalışan anne, sosyal yardım,

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