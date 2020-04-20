Çalışan annelere müjde! Devletten bir çocuk için 8 bin TL'ye varan destek...

4A ya da 4B sigortalılık statüsünde çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük sigorta priminin yatırılması gereklidir. Aynı zamanda çalışan annelerin adına Genel Sağlık Sigortası primleri dahil olmak üzere SGK'da herhangi bir borç gözükmemelidir. Emzirme ödeneğine hak kazan sigortalıların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. Rapor kapsamında süt parası ödemesi direkt olarak yapılır. Süt parası ödemesi annelere yapılır. Annenin vefat etmesi, çalışmaması ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda babalara verilir.

Yasalar ile güvence altına alınan emzirme ödeneği halk arasında süt parası yardımı ile isimlendirilir. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsünde çalışma hayatını sürdüren kadınların doğum yapması durumunda süt parası verilir. 24 ay boyunca 202 TL olarak verilen süt parasından kamu görevlilerin yararlanması söz konusu değildir.

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı ve iş göremezlik ödeneği kapsamında sosyal yardımlardan yararlanabilirler. Sigortalı olarak asgari ücret ile çalışan anneler ilk doğumları için devletten 7.826 TL sosyal yardım alabilirler. İşte, çalışan annelere verilen sosyal yardımlar...

DOĞUM PARASI NEDİR?

Doğum parası yardımı annelerin gelir ya da sigortalılık durumuna bakılmadan tüm annelere verilen bir haktır. Doğum yardımı Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir.

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum parası yardımı yapılmaz.

Doğum yardımı için anne veya babanın T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gereklidir.

Doğum yardımı miktarı annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Ancak anneler her çocukları için tek sefere mahsus olmak üzere ödeme alırlar.

Doğum yardımından yararlanılabilmesi için; doğumun ardından bebeklerin ilgili Nüfus Müdürlüğü üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kaydının görünmesi gerekir. Kayıt işleminin ardından başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerinden yapılır.

Annelerin ilk çocuklarına 300 TL, ikinci çocuklarına 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklarına 600 TL ödeme yapılır.

Annelerin ikiz çocuklarının ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL doğum parası verilir. Aynı şekilde üçüz doğumlarında çocuklarının ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü 600 TL olmak üzere 1300 TL ödeme sağlanır.