Çalışan anneleri ilgilendiriyor! Projenin detayları belli oldu, aylık 325 euro ödenecek

Önce Bakan Işıkhan açıkladı, ardından çalışma bakanlığı düğmeye bastı. Çalışan annelere bakıcı desteği geliyor. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği SGK'nın yürüttüğü proje 2019-2022 yılları arasında uygulandı. 4 yılda 3700 anneye maddi destek verildi.

Show TV'de yer alan habere göre; Bu yılsa aynı destekten 7000 anne ve bakıcı yararlanacak. Başvurular henüz başlamadı ama anneler şimdiden heyecanlandı.

AYDA 325 EURO ÖDEME YAPILACAK!

Tam zamanlı çalışan, 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapan anneler bakıcı desteğine başvurabilecek. Bakıcısını sigortalı olarak çalıştıran annelere 1 yıl boyunca ayda 325 euro ödeme yapılacak.

BAKICI DESTEĞİ O İLLERE VERİLECEK!

Bakıcı desteği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki annelere verilecek. Bakıcının da 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ile lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

ANNENİN BAKICIYA EN AZ ASGARİ ÜCRET ÖDEMESİ GEREKİYOR!

Destekten yararlanacak annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi gerekiyor. BağKur'lu ve Devlet Memuru anneler ise bu destekten yararlanamayacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekten istihdamdan kopmamış olacaklar hem de eğitimli ve sertifikalı bakıcıların istihdamı teşvik edilecek. Desteğin ne zaman başlayacağı, başvuruların ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.





