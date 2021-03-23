Çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olanlar ikinci defa kıdem tazminatı alabiliyor mu?

Kıdem tazminatı sorusu pek çok emekli tarafından merak ediliyor. Emekli olmak isteyenler ve emekliler, kıdem tazminatı hakkındaki konuları araştırmaya koyuldu. Peki çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi?

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar diledikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi mevcutsa kişiye o kadar tazminat ödeniyor.

Kişi daha sonra başka bir işyerinde de 1 seneyi doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor.

Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp yine aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 sene beklemeniz gerekir. Kıdem tazminatı miktarı ise son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor.