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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye! Yasa hazırlanıyor: Ne zaman verilecek? Tarih ortaya çıktı…

27.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler yapılmıştı. 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi çalışan emeklilere ve ÇKS kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere de verilecek. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Yasa hazırlıkları başladı, tarih ortaya çıktı…

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye! Yasa hazırlanıyor: Ne zaman verilecek? Tarih ortaya çıktı…

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor. Daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı. Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldılar ancak bu para ayda 400 lirayı bulmuyor. Bunların dışında daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı.

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ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Yeni Asır'ın haberine göre, Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

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ERDOĞAN’DAN ‘EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE’ AÇIKLAMASI

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklaması yapmıştı.

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YASA HAZIRLANIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” dedi.
Söz konusu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Söz konusu yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yasalaşma süreci sonrasında emeklilerin 5 bin liralık ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.


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