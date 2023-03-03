ÇALIŞAN EYT BAŞVURUSU: Çalışan EYT başvurusu nasıl yapılır? RESMİ GAZETE'de yayımlandı: İşte e-Devlet başvuru ekranı!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Mart 2023 Cuma günü yakından takip ediliyor. Çalışan EYT başvurusunun nasıl yapılacağı kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak edildi. İşte adım adım EYT başvurusu...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

EYT ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT düzenlemesine göre, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

EYT BAŞVURU EKRANI

EYT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT BAŞVURU EKRANI 1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

Sonrasında sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

EYT BAŞVURU EKRANI 2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

EYT BAŞVURU EKRANI 3. ADIM

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.



