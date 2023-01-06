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Çalışan EYT’liye fazla maaş! 'Fark 956 TL’yi buluyor' Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince… 8 bin 506 TL yerine 9 bin 144 TL

06.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'de vatandaşların kendi durumlarına ilişkin araştırmaları sürüyor. Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak açıklanmasının ardından çalışan EYT'lilerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Emekli olsa da çalışacak EYT'lilerin olduğu bilinirken asgari ücretli ve emekli olup işe devam eden çalışanın normal asgari ücretten 638 TL daha fazla maaş alacağı belirtildi. Buna göre o çalışanların maaşı 9 bin 144 TL olacak. Avantaj olarak kıdem tazminatı ve emekli maaşı da eklenecek. İşte detaylar...

Çalışan EYT’liye fazla maaş! 'Fark 956 TL’yi buluyor' Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince… 8 bin 506 TL yerine 9 bin 144 TL

Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT ile ilgili kararın açıklanmasının ardından EYT'lilerin mevcut durumlarına ilişkin araştırmaları da hızlandı. Bazı EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmayı düşündüğü de biliniyor. Ancak EYT konusunda farklı hesaplar ve farklı durumlar var. Bunlardan bir tanesi de emekli olup işe devam edecek olan asgari ücretli bir çalışanın piyasada normal uygulanan asgari ücretten 638 TL daha fazla maaş alacak olması. Bu fark nedeniyle asgari ücretli EYT'linin maaşı 9 bin 144 TL olacak. Ancak avantajlar da bununla sınırlı kalmıyor. Öte yandan emekli çalışanlar hem kıdem tazminatı almaya hak kazanırken hem de emekli maaşı alacaklar. İşte EYT ile ilgili son duruma ilişkin detaylar...

"NORMAL ÇALIŞANLA EMEKLİ ÇALIŞAN ARASINDA KESİNTİLER AÇISINDAN FARK VAR"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, AHBV Çalışma Ekonomisi Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Okan Güray Bülbül, “Sosyal güvenlik sisteminde normal çalışan ve emekli çalışan arasında kesintiler açısından fark var.” dedi. O fark nedeniyle maaşlarda değişiklik olacağı belirtildi. Buna göre EYT’li çalışanların maaşının artacağı aktarıldı.

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ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EYT'LİDE 638 TL'LİK FARK

Bülbül “Emekli bir çalışana baktığımızda, yine brüt asgari ücretle çalışmasına rağmen eline geçen rakam 9 bin 144 TL’ye çıkıyor. Yani 638 TL’lik bir fark oluşuyor.” ifadelerini kullandı. Farkın nedeninin ise sigorta primi olduğu ifade edildi.

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Bülbül, “Normal bir çalışanda bu yüzde 14 oranında. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanda 24.5. Dolayısıyla ilk farklılık buradan doğuyor” şeklinde konuştu.

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Bülbül diğer nedenlerle ilgili olarak da “İşveren hissesi açısından da bir farklılık var. Normal çalışanda bu yüzde 20.5, emekli çalışanda yüzde 7.5. Dolayısıyla bunları topladığınızda aradaki farklar, kesintiler farklılaşıyor. Ve sonuçta aynı brüt maaş için normal ve emekli çalışanın eline geçen net rakamda farklılaşma oluyor.” ifadelerini kullandı.

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"FARK 956 TL'Yİ BULUYOR"

Emekli olup çalışanlardan işsizlik primi kesilmemesinin de farkın bir diğer nedeni olduğu belirtildi. Buna göre brüt maaş arttıkça EYT’li çalışanın maaşının daha da artacağı aktarıldı.

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Bununla ilgili olarak Bülbül “15 bin TL brüt maaşı olan bir normal çalışanın eline 12 bin 75 TL geçerken, emekli çalışanın eline 13 bin 31 TL geçiyor. Yani fark 956 TL’yi buluyor” dedi.

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EMEKLİ OLUP ÇALIŞAN EYT'LİLERİN İKİ AVANTAJI DAHA VAR! EMEKLİ MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI...

Emekli olup çalışmaya devam edeceklerin elde ettiği iki avantaj daha var. Mevcut maaşına ek olarak devletten emekli aylığı alacak ve kıdem tazminatına hak kazanması da bir diğer avantaj olacak.

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