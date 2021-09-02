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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 3 yıl tavandan ödeyenlerin maaşı bakın ne kadar artıyor?

02.09.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatına giren herkes, maaşın yanında emekliliğe de büyük önem veriyor. Emekli maaşları ise yaşa ve ödenen prim miktarına bağlı olarak değişiyor. Eğer 3 yıl tavan fiyattan ödeme yaptıysanız maaşınız bir o kadar artıyor. İşte prim borçlanmasıyla ilgili tüm detaylar….

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 3 yıl tavandan ödeyenlerin maaşı bakın ne kadar artıyor?

Herkes erken bir emekliliğin hayalini kurarken, bu hayali gerçekleştirmeniz için çeşitli yöntemler bulunuyor. Kadınlarda annelik durumuna göre, erkeklerde ise askerlik üzerinden borçlanma ile erken emekli olunabiliyor. Prim borçlarını dışardan ödeyenler ise 3 yıl tavan fiyattan ödeme gerçekleştirirse maaşı da artıyor. Emeklilik hesaplamasıyla ilgili sorularını haberimizde bulabilirsiniz.

KADINLARDA DOĞUM, ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL OLUR?

Erken emeklilik için kadınlarda çocuk sayısına göre, erkeklerde ise askerlik borçlanması ile erken emekli olunabilir. Bu iki borçlanma türünde ödemelerinizi asgari belirlerseniz maaşı etkilemez. Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanacaksanız ödemeyi tavan tutardan olan 894 TL’den yatırmaya çalışın. Çünkü emekli maaşı bağlama oranı en çok 2000 öncesi döneme ait ve bu döneme ilişkin yüksek yatan tutar emekli maaşını kalıcı şekilde artırır.

BAĞ-KUR’LULAR SON 1260 GÜNÜ SSK ÜZERİNDEN ÖDERSE…

İlk defa 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanların, emekli olacakları sigortalılık statülerini primi ödenen son yedi yıl (son 2520 gün prim) belirliyor. Son 2520 gün prim ödemesi içinde fazla prim ödenen kurumdan, prim ödemeleri eşitse, son olarak tabi olunan kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Bu nedenle Bağkur’lular son 1260 gün primi sigortalı bir işte çalışarak SSK’ya ödemeleri halinde SSK şartlarıyla emekli olabiliyor. Bu anlamda bağlanan maaş da yüzde 15-20 yükseliyor.

TAVANDAN BİLDİRİLEN PRİM ÖDEMESİ EMEKLİ MAAŞINIZI ARTIRIR

İster SSK’lı olun ister Bağkur’lu, son 3.5 yılda SGK’ya tavan fiyat olan 26 bin 831 liradan kazanç bildirilirse (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 20-30 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 600-700 liraya yakın artış oluşur.

SİGORTANIZ MAAŞINIZ YERİNE ASGARİ ÜCRETTEN YATIYORSA DÜZELTİLMESİNİ SAĞLAYIN

Bazı sektörlerde kayıt dışılık fazla. Ücretlerin de düşük gösterildiği çok oluyor. Bunda amaç işverenin, vergi ve SGK maliyetinden kaçınması. Ancak bu durum çalışanın geleceğinden çalıyor. Böyle bir duruma düştüyseniz çalışırken veya işten ayrılınca bu durumun yargı yoluyla da olsa düzeltilmesini sağlayın. Eksik bildirimde ‘hizmet tespit davası’ açmaktan çekinmeyin.

EMEKLİLİK BAŞVURUNUZA HANEDE BAKTIĞINIZ KİŞİLERİ EKLEYİN

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘tahsis formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken, aylık bağlama oranını yükseltici etkisi olur.

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