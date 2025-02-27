Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 'Zorunlu olacak' Maaşı da emekliliği de etkileyecek

Emekli maaşları pek çok kişi için düşük kalırken emeklilik sistemine dair yeni çalışmalar da yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu sene devreye girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Çalışanlara emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı tanıması beklenen sistemde dileyenler TES'ten emekli olduktan sonra toplu para da alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında "Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz" demişti. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili ayrıntılar neler? Sistemin detaylarını Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem anlattı.

TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR

İkinci emeklilikten kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak Erdem, çalışma hayatında olan herkesin sisteme girebileceğini belirtti. Daha önce emekli olmuş ve çalışmayı sürdürenlerin de sistemle beraber ikinci emeklilik imkanına kavuşabileceğini vurguladı.

Çalışanların SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacağını belirten Erdem, bu sayede hem SGK hem de TES primlerinin ödeneceğini aktardı. Otomatik Katılım Sistemi benzeri bir uygulamayla primlerin birikeceğini ifade eden Erdem, bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılıp primlerin biriktirildiğini hatırlattı. Fakat sistemin zorunlu olmadığını, çalışanların isterlerse sistemden ayrıldığını anımsattı. Erdem, yeni sistemin zorunlu olacağını ve süre sonunda emeklilik kazanılacağını söyledi.

PRİMLER NASIL ÖDENECEK? ŞARTLAR NE OLACAK?

Primleri kimin ödeyeceğiyle ilgili olarak ise Erdem, tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacağını belirtti. Erdem, modele göre kişinin brüt maaşının en az yüzde 3'ünü ödeyip işverenin de aynı oranda katkı yapacağını aktarıp ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacağını ve bu sayede birikimin artacağını anlattı.

TES'de şu an emeklilik için 10 yıl 56 yaş şartının belirlenmiş durumda olduğunu söyleyen Erdem, böylece 10 yıl çalışanın 56 yaşında emekli maaşı alabileceğini belirtti. Bu durumda bazı çalışanların SGK'dan önce TES'den emekli olabileceğini vurguladı. Erdem, yaş şartının da değiştirilebileceğini aktarıp kesin kararın yasal düzenleme sonrası netleşeceğini belirtti. Formüller arasında 60 yaşın da bulunduğunu ifade etti.

SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Orta Vadeli Program'da yer alan sistemle ilgili 2025 yılının son çeyreğinde yasal düzenlemenin yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Sistem Orta Vadeli Program'da yer aldı. Burada verilen tarihe göre 2025 yılının son çeyreğinde yasal düzenlemenin yapılması öngörülüyor. Ödeme konusunda ise; SGK'dan emekli olanların hesaplanan maaşlarını alacaklarını, TES'ten emekli olanlara ise iki alternatif sunulup isteyenlerin maaş isteyenlerin de toplu para alabileceğini söyledi.