Çalışana erken emeklilik! Tam 45 meslek, EYT'liye prim ayarı

Şu sıralar Emeklilikte Yaşı Takılanlar (EYT’liler) meselesi epeyce konuşuluyor. Çeşitli çözüm yolları aranırken, erken emeklilik de yeniden gündeme geldi. Ülkemizde belirlenen bazı meslek gruplarından birinde çalışıyorsanız, erkenden emekli olabilirsiniz. İşte hem EYT’lileri hem de milyonlarca çalışanı ilgilendiren o formüller…

EYT’LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT’liler için bir komisyon kurulmasını istedi. 2022 yılı sonuna kadar EYT meselesinin çözüme kavuşacağının müjdesinin verilmesinin ardından gözler sunulan formüllere çevrildi. Ayrıca ülkemizde erken emeklilik imkanı sağlayan 45 meslek grubu da yeniden gündeme geldi. Yıpranma payı, fiili hizmet süresi, çalışma süresine eklenerek, işe giriş tarihi belli bir oranda daha erkene çekiliyor. Bu süreler 5 yıldan fazla alınamıyor. Tek istisna olan Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.

YAŞ İNDİRİMİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRESİ KOŞULU DA BULUNUYOR

45 meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekebiliyorsunuz, ancak bunun bir de şartı var. Bu şart ise çalışma süresi. Yeraltındaki işlerde 1800, diğer sigortalı işlerde 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışmış olmak gerekiyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK OLMA KOŞULLARI NELERDİR?

İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. 18 yaşından önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.

Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik fabrikaları, yeraltı işleri, askeri görevlerde, emniyet başta olmak üzere 45 iş konulunda yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor. Bu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.



