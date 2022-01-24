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Çalışanın gözü ocak ayı maaş zammında! Araştırma sonuçlandı

24.01.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca özel sektör çalışanı maaşlarına gelecek zam oranını bekliyor. Asgari ücretteki yüzde 50 artış sonrası çalışanların beklentisi yükseldi. Yıl sonu enflasyon rakamları sonrasında 2022 yılı için ücretlere yapılması beklenen zam oranları da belli olmaya başladı. Mercer Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre, çalışanların zam beklentisi belli oldu. İşte 2022'de çalışanların maaşına gelecek zam oranı....

Çalışanın gözü ocak ayı maaş zammında! Araştırma sonuçlandı

Enflasyon rakamlarının ve asgari ücretin belli olmasının ardından özel sektörde çalışanlar da maaşlarına gelecek zam oranın bekliyor.

2022 yılına ilişkin ücret zamlarıyla ilgili geniş bir araştırma yapan Mercer Türkiye’nin yaptığı ‘Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.Araştırma sonuçlarına göre, 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2’e yükseldi. En yüksek ücret zammının gerçekleşeceği sektör otomotiv olarak dikkat çekti.

399’u yabancı, 200’ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2’lere ulaştı. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 oldu.

MAAŞLARA YILDA İKİ ZAM GÜNDEMDE

Anketin sonuçlarına göre; geçtiğimiz yıllara oranla yılda 2 kere ücret artışı yapma eğilimi olan şirketlerin sayısının arttığı görülüyor. Yılda 2 kez ücret artışı gerçekleştireceğini belirten firmaların oranı ise yüzde 20,4’a ulaştı. Bu firmaların yüzde 37’si Ocak ve Nisan aylarında, yüzde 27’si ise Ocak ve Temmuz aylarında, yüzde 10’u ise Ocak ve Mart aylarında ücret artışını gerçekleştireceğine dikkat çekiyor.

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