FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışanlar için örnek karar! Tazminatsız işten çıkarılmıştı: Ek iş yapana mahkemeden onay!

Çalışanlar için örnek karar! Tazminatsız işten çıkarılmıştı: Ek iş yapana mahkemeden onay!

17.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için görüşmeler devam ederken yüksek enflasyonla satın alma gücü gerileyen vatandaşlar çareyi ek iş yapmakta buluyor. Ancak çoğu şirket ek iş konusuna sıcak bakmazken mahkemeden flaş bir karar geldi. Ek iş nedeniyle işten çıkarılan bir çalışanı istinaf mahkemesi haklı buldu ve işe geri iadesi yönünde karar verdi.

Çalışanlar için örnek karar! Tazminatsız işten çıkarılmıştı: Ek iş yapana mahkemeden onay!

Artan harcamalar ve hayat pahalılığı nedeniyle özellikle büyükşehirlerde pek çok kişi çareyi ikinci bir iş yapmakta arıyor. İkinci işte çalışanlar bu durumu genellikle işverenlerden gizliyor. Bu nedenle işsiz kalma korkusu yaşayan vatandaşlar için örnek olabilecek bir dava görüldü.

NTV’de yer alan haberde, İstanbul’da kurye olarak çalışan bir işçi, mesai saatleri dışında başka bir işte daha mesai yaptı. Patron haklı fesih yaparak işçiyi tazminatsız işten çıkardı. İşçi tazminat için dava açtı.

iStock-166227250

İŞ MAHKEMESİ 'GEÇERLİ FESİH' DEDİ

İş mahkemesi, işten çıkarmayı "geçerli fesih" sebebi saydı. Konu istinaf mahkemesine taşındı. İşveren, istinaf mahkemesi dilekçesinde çalışana başka bir işte çalışamayacağına dair yasak konulduğunu belirtti. İşçi ise işe girerken de bu durumun bilindiğini savundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi işçiyi haklı buldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3.336 TL ödeniyor! Hesapları kontrol edin…3.336 TL ödeniyor! Hesapları kontrol edin…
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...
Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahminAltın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin
Anahtar Kelimeler:
mahkeme

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.