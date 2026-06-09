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Çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında yeni dönem

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Yıllık izne denk gelen hafta tatili günleri izin süresinden düşülemeyecek.

Çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında yeni dönem
Aleyna Türkmen

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşülemeyeceğine hükmederek işçi lehine emsal oluşturabilecek bir değerlendirmede bulundu.

UYUŞMAZLIK YARGITAY'A TAŞINDI

Karara konu olan olayda, bir çalışanın kullandığı yıllık izin süreleri hesaplanırken hafta tatiline denk gelen günlerin de izin süresine dahil edildiği iddia edildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından dosya Yargıtay tarafından incelendi.

Çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında yeni dönem 1

HAFTA TATİLİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILAMAZ

Dosyayı değerlendiren Yargıtay, İş Kanunu’nda yer alan yıllık ücretli izin hükümlerine dikkat çekti. Kararda, çalışanların yıllık izin hakkının kanunla korunduğu belirtilirken, izin süresine rastlayan hafta tatili günlerinin yıllık izin hesabına dahil edilemeyeceği vurgulandı.

Bu kapsamda hafta tatili günlerinin izin hakkından düşülmesinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilirken, işçinin eksik kullandırılan izin süreleri bakımından talebinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER İÇİN ÖNEMLİ MESAJ

Uzmanlara göre karar, yıllık izin uygulamalarında hem çalışanlar hem de işverenler açısından yol gösterici nitelik taşıyor. Özellikle izin planlamalarının yapılması sırasında hafta tatili günlerinin hesaplamaya nasıl dahil edildiğinin dikkatle incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında yeni dönem 2

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR

Hukuk çevreleri, söz konusu kararın benzer davalarda emsal olarak gösterilebileceğine işaret ediyor. Kararın, yıllık izin hakkının kullanımına ilişkin uygulamalarda daha dikkatli bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

İZİN HESAPLAMALARINDA YENİ DÖNEM

Yargıtay’ın değerlendirmesi, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili günlerinin statüsüne ilişkin tartışmalara da açıklık getirmiş oldu. Karar, çalışanların yasal izin haklarının korunmasına yönelik önemli içtihatlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Yargıtay yıllık izin
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