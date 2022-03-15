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Çalışanlara para iadesi yapılacak! Başvurular internetten yapılıyor...

15.03.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talepler posta yoluyla, elden veya internetten yapılabilir. İlk kez 2021'de uygulanmaya başladı. Para iadesinin alınması için çalışanların, kendilerinin ve eş-çocuklarının özel hastane faturalarını, özel okul faturalarını, özel sağlık-hayat sigorta belgelerini beyannamelerine yazmaları yeterlidir.

Çalışanlara para iadesi yapılacak! Başvurular internetten yapılıyor...

Bu sene mart ayının sonuna kadar 650 bin TL'yi aşan ücret geliri elde eden çalışanlar beyanname vermek zorunda. Milyonlarca çalışan para iadesinden yararlanacak. Geçtiğimiz yıla kadar, tek işverenden ücret alan işçiler için beyan zorunluluğu bulunmuyordu. Maaş dikkate alınmıyor, beyanname verilmiyordu. Vergi hesaplama-vergi ödeme gibi ödevlerini, işverenleri aylık ücret bordroları üzerinden yerine getiriyorlardı. Tek işverenden maaş alan (600 bin TL'yi aşan ücret geliri olan) çalışanlar ilk kez geçtiğimiz yıl mart ayında beyanname vermişti. Bu sene mart sonuna kadar da (2021 yılı boyunca) 650 bin TL'yi aşan ücret geliri olan çalışanlar (tek işverenden bu gelirlerini elde etmiş olsalar da) yine beyanname vermek zorundadır.

Paralar çalışanlara iade edilecek! Başvurular internetten yapılabilir

PARA İADESİ YAPILACAK

Her ne kadar 'beyanname vermek' denilince akla 'vergi ödemek' gelse de, beyanname verecek çalışanlar devletten vergi iadesi alma imkanına kavuşacak. Vergi iadesi almak için çalışanların, (kendilerinin ve eş-çocuklarının) özel hastane faturalarını, özel okul faturalarını, özel sağlık-hayat sigorta belgelerini beyannamelerine yazmaları gerekiyor.

Gelir vergisi beyannamesine bordro değerlerinin yazılmasından önce ücret bordrolarının 12 aylık verilerinin, işverenlerden sağlanması gerekli. Ardından beyannamenin ücrete ve masraflarla alakalı kısımları doldurulduktan sonra en alt satırlarında Maliye’den ne kadar iade alınacağı belli olacak. Beyannameler elden ya da posta yoluyla vergi dairesine verilebilir. Öte yandan internetten de beyanname verebilirsiniz.

Paralar çalışanlara iade edilecek! Başvurular internetten yapılabilir

İADE NASIL HESAPLANIR?

Sağlık ve eğitim harcamaları beyan edilecek gelirin yüzde 10'u ile sınırlıdır. ayat sigorta primlerinin yarısı vergi hesabında dikkate alınabilir. Özel sağlık sigortası primlerinin ise tamamı indirim konusu yapılabilir. İndirim yapılacak prim tutarları ücretin yüzde 15’ni ve asgari ücretin yıllık tutarını (2021 için; 42 bin 930 lirayı) geçemez.

Sağlık ve eğitim faturaları beyannemeye girildikten sonra bordrolarda yıl içi hesaplanan vergi tutarlarına göre beyannamede daha düşük bir vergi hesaplanır. Yıl içi bordrolarda hesaplanan vergi ile, eğitim ve sağlık masraflarını girdikten sonra hesaplanan vergi arasındaki fark, çalışana verilir. Yıl içi bordrolardahi ‘Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler’ (daha yüksek) ile beyannamenin doldurulmasının ardından oluşan ‘Hesaplanan Gelir Vergisi’ (daha düşük) arasındaki fark çalışana verilir.

Birden fazla işverenden ücret alıp 2021 içerisinde 650 bin TL'den fazla tutar elde edenler beyanname vermek zorunda. Bu çalışanların, 2021 boyunca herhangi bir ücreti seçerek (hariç tutarak) diğer ücretlerin toplamının 53 bin TL'den fazla olup olmadığına bakılacak ve eğer fazlaysa, hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin hepsinin beyanı gerekecek.

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