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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 137 TL oldu! 10 ay ödenecek

27.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammının açıklanamasının ardından işsizlik maaşları da arttı. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretle beraber en düşük işsizlik maaşı da 2 bin 568 TL oldu.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 137 TL oldu! 10 ay ödenecek

Maaşlara gelen zam haberlerinin ardından işsizlik maaşında da artış yaşandı. Asgari ücrete 1 Temmuz itibarıyla enflasyondaki yükselişe bağlı olarak yüzde 30’luk ara zam yapılmış böylece net asgari ücret 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıkarken brüt asgari ücret de 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya çıkmıştı. Yaşanan artış, sadece asgari ücretlileri değil, işsizlik ödeneği alanları da sevindirdi. İşsizlik maaşı alanların ödenekleri de yeni asgari ücrete bağlı olarak zamlı ödenecek.

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İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında ‘işsizlik maaşı’ olarak verilen ödenek veriliyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmemektedir.
Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan işsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında hacze ve başkasına devre uygun değildir.

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iŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR?

1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL’den 5 bin 137,51 TL’ye yükseltildi.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Kişinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca; iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Ödenek alınacak süreler, sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneğinden düşülüyor.

Hizmet akdinin feshinin önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

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asgari ücret
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