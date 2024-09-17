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Çalışma Bakanlığı ile TİSK arasında anlaşma

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.09.2024 15:38
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Arasında “Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İş Birliği Ptokolü” İmzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamasında, "İşgücümüzün bu yeni şartlara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur" dedi.

Çalışma Bakanlığı ile TİSK arasında anlaşma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu arasında kadın ve genç istihdamının desteklenmesine yönelik arasında ‘Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İş Birliği Prokolü’ imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK Arasında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ev sahipliğinde ‘Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Yönelik İş Birliği Prokolü’ İmzalandı. Protokolle yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki geleceğin mesleklerinde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, kadın, genç ve engelli istihdamının desteklenmesi için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesi, istihdam imkanlarının oluşturulması amaçlandı. Ayrıca özel politika gerektiren bireylere yönelik başlatılacak aktif iş gücü programları ile gelecek 5 yıl içerisinde TİSK’e üye işyerlerinde 100 bin kişiye kadar istihdam sağlanması hedeflendi.

“BU PROTOKOL, ÜLKEMİZİN EKONOMİK KALKINMASINI, TOPLUMSAL REFAHINI ARTTIRACAK”

Prokolün imza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile birlikte nitelikli işgücünün temin edilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını ifade ederek, “Küresel rekabetin arttığı günümüzde, ülkemizin ekonomik gücünü artırmanın en önemli yollarından biri, işgücümüzü daha donanımlı ve yetkin hale getirmektir. Dijitalleşmenin, hayatımızın her alanını dönüştürdüğü, sürdürülebilirlik ilkesinin iş dünyasında kalıcı bir yer edindiği bir dönemde, işgücümüzün bu yeni şartlara uyum sağlaması bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün TİSK ile imzalayacağımız bu protokol, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal refahı ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak, nitelikli insan kaynağının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır“ açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Işıkhan, şubat ayında açılışı gerçekleştirilen ’İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı’ ile bugüne kadar yaklaşık 470 bin kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını söyleyerek, “Yine İş Pozitif kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projemiz, bu iş birliği protokolü kapsamında daha da güçlenecek ve kadınların işgücüne daha etkin katılımını sağlayacaktır. Kadınların çalışma hayatının her yanında ve her meslekte yer almasını teşvik ederek, onların ekonomik hayatta daha güçlü yer edineceklerine ve ülkemizin ekonomik gücünün artmasına değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘ VATANDAŞLARIMIZIN İŞGÜCÜNE DAHA ETKİN KATILIMLARINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

Engelli vatandaşların istihdamının bu protokolün önemli sonuçlarından biri olarak gördüğünü dile getiren Bakan Işıkhan, “18 Eylül itibarıyla hibe çağrısına çıkmayı planlıyor, engelli kardeşlerimizin ve engelli istihdam etmek isteyen, özellikle TİSK üyesi işverenlerimizin, proje tekliflerini bekliyoruz. Bu yıldan itibaren her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı da hedefliyoruz. Bu kapsamda, bu yıl hedef temamızı “otizmli bireylerimiz” olarak belirledik. Otizmli bireylerimizi, işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini de destekleyeceğiz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz” İfadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN BİLDİRİM SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Işıkhan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Engelli çalıştırma yükümlüğü İş Kanunumuzda yer alıyor ve Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü Aylık İşgücü Çizelgeleri aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda, bu belgenin İl Müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve “Çalışan Bildirim Sistemi”ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek, engelli açığının kapatılmasını sağlayacağız. İşverenlerimizden ricamız illerde mağduriyet yaşamamaları için bu sürece hazırlıklı olmalarını ve sosyal sorumluluk bilinciyle destek vermeleridir. Bu işbirliği ile önümüzdeki dönemde TİSK’e üye iş yerlerinde 100 bin yeni istihdam oluşturmayı da hedefliyoruz.”

"BU İŞBİRLİĞİ, ÜLKEMİZİN DAHA GÜÇLÜ VE REKABETÇİ BİR KONUMA GELMESİNİ SAĞLAYACAK"

Bu hedefin, ülkenin ekonomik kalkınması ve işsizliğin azalması yolunda atılan en somut adımlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan “TİSK’in 100 bin yeni istihdama desteği, işverenlerimizin Orta Vadeli Program’ımızın işlediğine ve bizlere olan güvenlerinin de bir göstergesidir. Bu hedefe ulaşmak için kamu ve özel sektör işbirliği içinde çalışarak nitelikli işgücümüzü inşallah daha da artıracağız. TİSK ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ülkemizin daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacak ve geleceğin işgücünü şekillendirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ VE KAPSAYICI BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TİSK ile gerçekleştirilen işbirliğin, Türkiye’yi daha güçlü ve rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacağını ve geleceğin işgücünü şekillendireceğini de sözlerine ekleyen Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a hassasiyeti ve kurduğu yakın diyalog süreçleri için teşekkür ederek, “Hep birlikte, daha güçlü ve kapsayıcı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"ÜLKEMİZE VE ÇALIŞMA HAYATINA DESTEK OLMAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise işbirliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, TİSK olarak somut konuları, projeleri ve icraatları çok seven bir aile olduklarını dile getirerek, “Mütevazi durup, çok öne çıkmadan ülkemize ve çalışma hayatına destek olmayı, elimizden geleni yapmayı çok seviyoruz. Böyle bir projeyi bugün beraber lanse ediyorsak, burada en büyük emek sizin” ifadelerini kullandı.

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istihdam
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