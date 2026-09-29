Çalışma düzeni değişiyor! Yeni model maaşları etkileyecek mi?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren esnek çalışma modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Klasikleşen sabah 09.00, akşam 18.00 mesai saatlerinin talebe göre ileri ya da geri alınabilmesi planlanıyor. Çalışanların aynı anda hem ofisten hem de uzaktan çalışabileceği hibrit modelin nasıl uygulanacağı ve maaşlara etkisinin olup olmayacağı merak ediliyor.

Çalışma düzeninde uzaktan çalışma ile iş yeri modelinin birleştirilmesi ve hibrit çalışma dönemine geçilmesi gündemde. Pandeminin ardından özel sektörde birçok şirketin evden çalışma modelini benimsediği belirtilirken, bu sistemin yasal bir zemine oturtulması için çalışma hayatında yeni bir dönem başlıyor.

Hibrit çalışma modelini değerlendiren vatandaşlardan biri, “Ben zaten hibrit çalışıyorum. Bence olmalı. Mantıklı bir çalışma sistemi diye düşünüyorum. Gidip ofiste vakit geçirmenin çok da bir mantığı yok. Daha verimli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ SÖZLEŞMEDE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte tek tip mesai döneminin geride kalması ve çalışanların haftanın bir bölümünde iş yerinde, bir bölümünde ise uzaktan çalışabilmesi planlanıyor. Haftanın hangi günü nerede çalışılacağı ile çalışma saatlerinin iş yeri sözleşmesinde açıkça belirtilmesi öngörülüyor.

Esnek ve hibrit çalışma modelinin işveren ile çalışan arasında benimsenmesi halinde bu çalışma modelinin iş sözleşmelerine yazılacağı ve çalışma hayatının buna göre belirleneceği aktarılıyor.

Düzenlemenin Orta Vadeli Program'da yer aldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesiyle de resmiyet kazandığı belirtiliyor. Geleneksel sistemde sabah 09.00, akşam 18.00 olarak uygulanan çalışma saatleri, esnek çalışma modelinde isteğe göre ileri ya da geri alınabilecek.

4 GÜN EVDE, 2 GÜN OFİSTE ÇALIŞMA MODELİ

Yeni sistem kapsamında mesai saatlerinin de esnetilmesi planlanıyor. Buna göre sabah 07.00'de başlayıp akşam 16.00'da sona eren bir çalışma düzeninin uygulanabilmesi gündemde.

Serkan Kumdakçı, haftalık çalışma düzenine ilişkin örneği şöyle açıkladı: “Sabah 9, akşam 6 mesai modelinin saatlerinin de esnetilerek mesela sabahları 7'de başlayıp akşamları 4'te bitecek bir şekilde mesai saatlerinin planlaması yapılabilecek. Haftada 7 günlük çalışma döneminde haftanın 4 gününü evden iki gününü ofisten çalışabilecek bir şekilde esnetilebilecek bir modelle karşı karşıya kalacağız.”

Düzenlemenin bazı kamu kurumlarında da uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda kamuda çalışma sisteminin çekirdek ve esnek çalışma zamanları olarak ikiye ayrılması öngörülüyor. Kamuda işçi statüsünde çalışanların da sisteme dahil olabilmesi planlanıyor.

Kamudaki çalışma sisteminde çekirdek çalışma saatlerinin günde 5 saati aşmaması, günlük çalışma süresinin ise 8 saat olarak uygulanması planlanıyor. Çalışma saatlerinin normal yasal çalışma saatlerinden başlamadan 2 saat öncesine ve bitişten 3 saat sonrasına kadar planlanabilmesi öngörülüyor.

MAAŞ VE SOSYAL HAKLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Esnek çalışma modeline ilişkin görüşlerini paylaşan bir vatandaş, “Sürekli ofiste olduğumuz için, sürekli çalıştığımız için yoğun stres altında oluyoruz tabii iş yerinde. Bunun içerisine ev dahil olursa tabii çok daha hoş bir çalışma ortamı olur diye düşünüyorum” dedi.

Yeni sistemde maaşlarda değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. Sosyal haklar, prim günleri ve analık yardımı gibi haklardan tam zamanlı çalışanlarla aynı şekilde yararlanılması hedefleniyor.

Atv Haber’e konuşan mali müşavir Serkan Kumdakçı, düzenlemenin mevcut durumda altyapısının oluşturulduğunu belirterek, “Şu anda bir altyapısı oluşturulmuş durumda. Yıl sonu itibariyle yürürlüğe girmesini bekleyebiliriz” dedi.