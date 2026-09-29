FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası: O tarihlerde kullanılabilecek

AJet yurt dışı uçuşlarda kampanya başlattı. Biletler, 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası: O tarihlerde kullanılabilecek
Cansu Çamcı

Yurt dışı seyahat planı yapan herkesi ilgilendiriyor! AJet, indirim kampanyasını duyurdu. AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bu özel kampanyayla kıtalararası ve bölgesel bağlantıları son derece avantajlı fiyatlarla sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları bağlantılı seçili dış hat rotalarında geçerli olan kampanya kapsamında biletler, 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet ten yurt dışı uçuş kampanyası: O tarihlerde kullanılabilecek 1

O TARİHLERDE KULLANILABİLECEK!

İndirimli biletten yararlanmak isteyen yolcular için tarihler ve kurallar belli oldu. İndirimli biletler 29 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 1 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Satış Dönemi: 29 Eylül 2026 (Saat 11.00) – 1 Ekim 2026 (Saat 23.59)
Seyahat Dönemi: 17 Kasım 2026 – 4 Mart 2027

İstisna Tarihler (Kapsam Dışı):
Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç. Türkiye çıkışlı uçuşlarda: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç.

100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Kampanya süresince toplam 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

AJet ten yurt dışı uçuş kampanyası: O tarihlerde kullanılabilecek 2

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER

Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havacılığın Oscar'ları açıklandı! THY Avrupa'nın en iyisi olduHavacılığın Oscar'ları açıklandı! THY Avrupa'nın en iyisi oldu
Şirketleri sessizce zarara uğratıyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarıŞirketleri sessizce zarara uğratıyor! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Anahtar Kelimeler:
indirim AJet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.