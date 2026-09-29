AJet'ten yurt dışı uçuş kampanyası: O tarihlerde kullanılabilecek

Yurt dışı seyahat planı yapan herkesi ilgilendiriyor! AJet, indirim kampanyasını duyurdu. AJet, sefer düzenlediği 54 destinasyonu kapsayan bu özel kampanyayla kıtalararası ve bölgesel bağlantıları son derece avantajlı fiyatlarla sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları bağlantılı seçili dış hat rotalarında geçerli olan kampanya kapsamında biletler, 39 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

O TARİHLERDE KULLANILABİLECEK!

İndirimli biletten yararlanmak isteyen yolcular için tarihler ve kurallar belli oldu. İndirimli biletler 29 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 1 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Satış Dönemi: 29 Eylül 2026 (Saat 11.00) – 1 Ekim 2026 (Saat 23.59)

Seyahat Dönemi: 17 Kasım 2026 – 4 Mart 2027

İstisna Tarihler (Kapsam Dışı):

Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda: 11 Aralık – 27 Aralık 2026 tarihleri arası hariç. Türkiye çıkışlı uçuşlarda: 29 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç.

100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Kampanya süresince toplam 100 bin indirimli koltuk yolcuların kullanımına sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER

Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.